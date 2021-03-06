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Merkel: Kadınlar karar alma süreçlerine daha çok katılmalı

06.03.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde yaptığı konuşmada "fırsat eşitliği" vurgusu yaparak, karar alma süreçlerine kadınların daha çok dahil olması gerektiğini belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi yaptığı açıklamada, "toplumsal cinsiyet eşitliği" için atılan adımların gözden geçirilmesi gerektiğini hatırlattı. Merkel haftalık podcast kaydında, “Yönetim pozisyonlarına, ekonomiye ve politikaya bakıldığında henüz amacımıza ulaşamadığımız görülüyor” dedi. “Toplumu şekillendirmede önemli rolü olan kadınların hala politika, iş hayatı ve toplumda önemli karar alma süreçlerinde eşit haklara sahip olmamaları kabul edilemez” ifadelerine yer veren Almanya Başbakanı, 8 Mart'ın, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine giden yolda hala nelerin eksik olduğunu sorgulamak için iyi bir vesile olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler’in “Liderlikte kadınlar: Covid-19 dünyasında eşit bir gelecek” olarak belirlediği bu seneki mottosunun “çok uygun ve yerinde” olduğunu söyleyen Merkel, pandemi sürecinin, üstesinden gelindiği düşünülen toplumsal cinsiyet rollerine geri dönüşe neden olmaması gerektiğini hatırlatarak “Gittikçe daha fazla kadın uzaktan eğitim, çocuk bakımı ve kariyerleri arasında denge bulmaya çalışıyor” dedi.

"Sağlık çalışanlarının yüzde 75'i kadın"

Merkel doktorlar, laboratuvar teknisyenleri, eczacılar gibi sağlık sektörü çalışanlarının yüzde 75’inin kadınlar olduğunu, ancak yönetim pozisyonlarının sadece yüzde 35’inde kadınların oturduğunu belirtti. Bütün bu çabaların kadınlardan erkeklerden daha fazla alması için değil, ancak daha az da almaması için olduğunu söyleyen Merkel, kadınlarla erkekler arasında “fırsat eşitliği” sağlanması gerektiğini ifade etti.

"Fırsat eşitliği sağlanmalı"

“Her cinsiyetin yetenekleri ve görüşleri birbirinden değerli, özellikle küresel pandemi döneminde” diyen Başbakan, “Bu yüzden toplumun bütün alanlarında eşitliğe ihtiyacımız var, bu kadınların erkekler kadar kazanabilmesini de kapsıyor” dedi.

epd / AI, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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