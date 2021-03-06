Merkel: Kadınlar karar alma süreçlerine daha çok katılmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi yaptığı açıklamada, "toplumsal cinsiyet eşitliği" için atılan adımların gözden geçirilmesi gerektiğini hatırlattı. Merkel haftalık podcast kaydında, “Yönetim pozisyonlarına, ekonomiye ve politikaya bakıldığında henüz amacımıza ulaşamadığımız görülüyor” dedi. “Toplumu şekillendirmede önemli rolü olan kadınların hala politika, iş hayatı ve toplumda önemli karar alma süreçlerinde eşit haklara sahip olmamaları kabul edilemez” ifadelerine yer veren Almanya Başbakanı, 8 Mart'ın, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine giden yolda hala nelerin eksik olduğunu sorgulamak için iyi bir vesile olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler’in “Liderlikte kadınlar: Covid-19 dünyasında eşit bir gelecek” olarak belirlediği bu seneki mottosunun “çok uygun ve yerinde” olduğunu söyleyen Merkel, pandemi sürecinin, üstesinden gelindiği düşünülen toplumsal cinsiyet rollerine geri dönüşe neden olmaması gerektiğini hatırlatarak “Gittikçe daha fazla kadın uzaktan eğitim, çocuk bakımı ve kariyerleri arasında denge bulmaya çalışıyor” dedi.