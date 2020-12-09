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Merkel: Kapanma tavsiyesini değerlendiriyoruz

09.12.2020 18:44 | Son Güncelleme:
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Merkel: Kapanma tavsiyesini değerlendiriyoruz

Okulların ve dükkanların kapanması, alkol yasağı ve sokağa çıkma kısıtlamaları.

Almanya Başbakanı Angela Merkel yıl başında sert kısıtlamalar için çağrı yaptı.Federal Parlamento'da konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Leopoldina Ulusal Bilim Akademisi tarafından dile getirilen, 24 Aralık ile 10 Ocak tarihleri arasında iş yerleri ve okulların kapanmasına yönelik tavsiyenin değerlendirdiğini ifade etti. Merkel ayrıca, Noel tatiline 16 Aralık’ta başlanması çağrısında bulundu.

Ancak bu tavsiyelerin federal hükümet tarafından karara bağlanması durumunda eyaletlerin buna onay verip vermeyeceği henüz bilinmiyor. Leopoldina Ulusal Bilim Akademisi, salgını kontrol altına alabilmek için gelecek haftadan itibaren, gerek işle ilgili gerek ise özel hayattaki temasları asgariye indirmek adına 24 Aralık ile 10 Ocak tarihleri ararında Almanya’nın tamamında "sert bir kapanmanın" geçerli olmasını önermişti.

Başbakan Merkel Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, "(Fiziksel) temaslar hala çok yüksek. Bunlara yönelik kısıtlamalar yeterli değil" ifadesini kullandı.

Karar eyaletlerde

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti başbakanı Armin Laschet de Almanya genelinde önlem alınması çağrısında bulundu.

Laschet, "Ortak çözümler bulmalıyız" ifadelerini kullanarak, "durumun kontrolden çıktığı eyaletlerin" hemen eyleme geçmesi gerektiğini kaydetti. Saksonya eyaletini örnek gösteren Laschet, eyalette pazartesi gününden itibaren okul, kreş ve dükkanların kapanacağını söyledi.

Aşağı Saksonya eyaleti hükümet sözcüsü Anke Pörksen ise eyalette okulların 18 Aralık’a kadar açık kalacağını ifade etti.

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn da, Bavyera ve Saksonya eyaletlerinde daha sert kısıtlamalara karar verilmesinin yerinde bir karar olduğunu belirterek sokağa çıkma kısıtlamaları, sınıflarda dönüşümlü ders yapılması ve alkol satışının yasaklanması gibi bölgesel uygulamaların masada olduğunu kaydetti.

Başbakan Merkel’in eyalet yönetimleri ile kısıtlamalarla ilgili istişare toplantısı için hazır olduğu belirtilirken bunun için henüz bir tarih saptanmadığı kaydedildi.

Hükümet sözcü yardımcısı Martina Fietz ise yaptığı açıklamada, "Mevcut yasal duruma göre gerekli kısıtlamalara karar vermek federal hükümetin görevi olmadığını", ancak "bazı eyaletlerin virüsü durdurmak için ek kısıtlamalar uygulamaya başlamasına karar vermeleri halinde hükümetin bunu anlaşılır ve gerekli" bulacağını kaydetti.

Fietz yeni vaka sayılarının da "çok yüksek" olduğunu belirterek bu gidişatın tersine döndüğüne yönelik bir işaret olmadığını, tam tersine vaka sayılarının birçok bölgede yükseldiğini söyledi.

Ölüm vakalarında en yüksek sayıya ulaşıldı

Öte yandan Almanya'da koronavirüse bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış sürüyor. Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde koronavirüs nedeniyle 590 kişinin daha öldüğü bildirildi. Bu rakam, pandeminin başlangıcından bu yana 24 saatlik dilim içinde gerçekleşen en yüksek ölüm vakasına işaret ediyor. Ülkede şimdiye kadar 19 bin 932 kişi koronavirüsle ilişkili hastalıklardan ötürü hayatını kaybetti.

AFP,epd / SSB,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe

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