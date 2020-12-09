Merkel: Kapanma tavsiyesini değerlendiriyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel yıl başında sert kısıtlamalar için çağrı yaptı.Federal Parlamento'da konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Leopoldina Ulusal Bilim Akademisi tarafından dile getirilen, 24 Aralık ile 10 Ocak tarihleri arasında iş yerleri ve okulların kapanmasına yönelik tavsiyenin değerlendirdiğini ifade etti. Merkel ayrıca, Noel tatiline 16 Aralık’ta başlanması çağrısında bulundu.

Ancak bu tavsiyelerin federal hükümet tarafından karara bağlanması durumunda eyaletlerin buna onay verip vermeyeceği henüz bilinmiyor. Leopoldina Ulusal Bilim Akademisi, salgını kontrol altına alabilmek için gelecek haftadan itibaren, gerek işle ilgili gerek ise özel hayattaki temasları asgariye indirmek adına 24 Aralık ile 10 Ocak tarihleri ararında Almanya’nın tamamında "sert bir kapanmanın" geçerli olmasını önermişti.

Başbakan Merkel Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, "(Fiziksel) temaslar hala çok yüksek. Bunlara yönelik kısıtlamalar yeterli değil" ifadesini kullandı.

Karar eyaletlerde