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Merkel kapanmanın uzatılmasından yana

21.03.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Merkel'in Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle yürürlükte olan geçerli olan kapanma önlemlerinin Nisan'a kadar uzatılmasını istediği öğrenildi.

Merkel kapanmanın uzatılmasından yana

Almanya'da pazartesi günü yapılması planlanan federal hükümet ile eyalet hükümetlerinin temsilcilerinin koronavirüs salgını ile ilgili önlemleri görüşeceği toplantı öncesinde Başbakan Merkel'in kapanma önlemlerinin uzatılmasından yana olduğu öğrenildi.

Basına yansıyan karar taslağına göre, Merkel Almanya'da geçerli olan kapanma önlemlerinin Nisan'a kadar uzatılmasını istiyor. Önlemlerin ne kadar süre yürürlükte kalacağına ilişkin net bir tarih ise belirlenmedi. Tasarının yürürlüğe girebilmesi için eyalet temsilcileri tarafından onaylanması gerekiyor. Tasarıya göre, Almanya'da "katı koruyucu önlemleri ve bir test konseptiyle kamusal yaşamın bireysel alanlarını açmak için" eyalet ve bölgelere "zamanla sınırlı model projeleri" geliştirme imkanının verilmesi de öngörülüyor. Ancak tasarıda genel açılma adımlarına yer verilmiyor.

İnsidans 100'ü geçti

Almanya'da son günlerde koronavirüs vaka sayıları yeniden artışa geçti. Ülke genelinde yedi günlük yeni vaka sayısı anlamına gelen haftalık insidans sayısı önemli bir eşik olarak görülen 100'ü geçti. 100 değeri eyaletler ve federal hükümet açısından koronavirüs önlemlerinin yeniden sıkılaştırılması için eşik olarak görülüyordu. 3 Mart'ta yapılan toplantıda federal hükümet ile eyalet temsilcileri haftalık insidans değerinin 100'ü geçmesi halinde "fren mekanizmasının" uygulamaya konulması üzerinde uzlaşmıştı. Gevşemenin geri alınması ve temasın yeniden sınırlandırılması öngörülmüştü. Almanya Başbakanı Merkel, cuma günü yaptığı açıklamada bu "fren mekanizmasının" kullanılmasını istemişti.

Almanya'da yaklaşık iki hafta önce "hafif gevşeme" adımları yürürlüğe girmişti. Ancak salgının üçüncü dalgasının yeniden başladığı gerekçesiyle gevşeme önlemlerinin geri çekilmesi ve tam kapanma önlemlerinin uygulanması yönündeki talepler artıyor.

AFP/BÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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