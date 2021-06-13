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Merkel katıldığı son G7'den memnun ayrılıyor

13.06.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Merkel ilk kez ABD Başkanı Biden'ın katılımıyla düzenlenen G7 Zirvesi'ne dair olumlu bir bilanço çıkardı.

Merkel katıldığı son G7'den memnun ayrılıyor

Merkel, Biden'la sorunların çözümü konusunda çalışmanın mümkün olduğunu söyledi.İngiltere'nin ev sahipliğinde Cornwall'daki Carbis Koyu'nda düzenlenen G7 Zirvesi'nde son görüşmeler yapılırken Almanya Başbakanı Angela Merkel'den zirveye dair olumlu açıklamalar geldi.

Merkel kendi başbakanlık döneminin son, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın ise başkan sıfatıyla katıldığı ilk G7 Zirvesi için olumlu çıkarımlarda bulundu. Merkel, "Joe Biden'ın ABD başkanı seçilmiş olması dünyanın bütün sorunlarının çözüldüğü anlamına gelmiyor ancak yeni ABD yönetimi ile bu sorunların çözümü konusunda çalışabiliyoruz" ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı, G7'deki mevkidaşlarından bir veda hediyesi alıp almadığı sorusuna ise "Sadece iyi temenniler aldım, hediye değil" yanıtını verdi. Merkel, 16 yıllık başbakanlık döneminin ardından eylülde yapılacak Almanya federal parlamento seçimlerinde aday olmayacağını açıklamıştı.

"Daha iyi bir dünya için çalışmak istiyoruz"

G7 ülkelerinin bugün karşı karşıya olunan büyük konularla ilgili girişimlerde bulunmaya istekli olduğunu belirten Merkel, öncelikli konunun ise koronavirüs pandemisi ile mücadele olduğunu vurgulayarak, "Daha iyi bir dünya için çalışmak istiyoruz" dedi. G7 Grubu'nun hedeflerini daha somut bir şekilde ortaya koymaya başladığını ifade eden Almanya Başbakanı, "Çin'in başarılı bir altyapı politikası uyguladığı gerçeğini göz önünde bulundurmak durumundayız ve buna seyirci kalamayız" diye konuştu. Merkel, G7 ülkelerinin kalkınma ile ilgili çalışmalarda "önemli ve başarılı bir faktör olduklarını ortaya koymaları gerektiğini" ifade etti.

İnsan hakları konusuna da değinen Almanya Başbakanı, özellikle Çin'deki zorla çalıştırma uygulamalarını eleştirdi. Merkel, "Herkesin davetli olduğu kurallara dayalı, çok uluslu iş birliklerimiz olduğunda demokrasinin en iyi şekilde yerleşeceğine inanıyoruz" dedi.

ABD, Kanada, Fransa, Japonya, Almanya, İngiltere ve İtalya'dan oluşan G7'nin İngiltere'de düzenlenen zirvesinde Çin'in "Bir Kuşak, Bir Yol" projesine alternatif olarak yeni bir altyapı inisiyatifi başlatma kararı alınmıştı. Zirveden iklim değişikliği ile mücadele konusunda da bazı kararlar çıkması bekleniyor.

dpa / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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