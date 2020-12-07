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Merkel korona önlemlerinin artırılmasını istiyor

07.12.2020 21:35 | Son Güncelleme:
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Merkel korona önlemlerinin artırılmasını istiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsle mücadele önlemlerinin sıkılaştırılmasını istedi.

Önlemlerin etkinliği tartışılırken, Almanya'da aşılamada hangi gruplara öncelik verileceği de belli oldu.Almanya'da yürürlükteki kısmi kapanma önlemlerine rağmen, koronavirüs vakalarının sayısında gözle görülür bir düşüş meydana gelmemesi nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılması çağrıları artıyor. Reuters'in hükümet çevrelerine dayanarak hazırladığı haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) meclis grup toplantısında, "Umut prensibiyle yol alamıyoruz” dedi. Merkel'in toplantıda "Çok zor bir durumla karşı karşıya kalacağız. Bu önlemlerle kışı geçiremeyiz” şeklinde konuştuğu bildirildi. Almanya Federal Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun ile Bavyera Başbakanı Markus Söder, önlemlerin yeniden görüşülmesi için Noel tatili öncesinde eyalet başbakanları ile yeni bir toplantı yapılmasını talep etti. Bavyera'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle 9 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere acil durum ilan edilmişti.

Aşılanacak gruplar belli oldu

Almanya'ya da önlemlerin artırılması tartışılırken, salgına karşı kitlesel aşılamanın hazırlıkları da yapılmaya başlandı. Almanya Daimi Aşı Komisyonu, kitlesel koronavirüs aşılamasına ilişkin tavsiyelerini içeren taslağı sundu. Salgınla mücadelede yetkili sağlık kuruluşu Robert Koch Enstitüsü'ne bağlı Daimi Aşı Komisyonu'nun (Stiko) öneri taslağı, koronavirüs aşısı arzının sınırlı olmasından ötürü belli gruplara öncelik tanınması prensibinden yola çıkarak hazırlandı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı taslağa göre, koronavirüse yakalanması halinde hastalığı ağır veya ölümcül şekilde geçirme riski olanlara, hastanelerin acil servisleri veya Covid-19 servisleri görevlileri gibi mesleki olarak risk altında bulunanlara öncelik verilecek.

Taslakta somut olarak ilk etapta huzurevi sakinleri ile çalışanlarının, 80 yaş üzeri yaşlıların ve yüksek risk altında bulunan sağlık çalışanlarının aşılanması tavsiye ediliyor. Taslakta bu grubun aşağı yukarı 8 milyon 600 bin kişiye tekabül ettiğine dikkat çekiliyor.

Almanya Daimi Aşı Komisyonu, önceliklendirme yaparken koronavirüse yakalanma riskini esas alarak altı grup oluşturdu. Federal hükümet ve eyalet hükümeti görevlileri ile polis ve parekende satış çalışanları beşinci grupta yer aldı.

İktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) sağlık politikaları uzmanı Karl Lauterbach taslağa ilişkin olarak, "Mart ayına kadar 5 milyon kişinin aşılanmasına yetecek dozda aşıya sahip olacağız, bu nedenle önceliklerimizi belirlemek zorundayız” diye konuştu. Rheinische Post gazetesine açıklama yapan Lauterbach, "Önce 80 yaş üzerini, yaşlı bakımında görevlileri ve yüksek risk altında bulunan sağlık çalışanlarının aşılanması doğru” diye konuştu. Aile hekimlerinin öncelikli grup olarak değerlendirilmediğini ifade eden Lauterbach, "Ne mutlu ki yüksek risk altında değiller” dedi.

Sağlık Bakanlığı, henüz hiçbir aşı adayının Avrupa İlaç Ajansı'dan (EMA) ruhsat almadığına dikkat çekerek, tavsiyelerin geçici olduğunu vurguladı. Söz konusu tavsiye taslağı hakkında perşembe gününe kadar görüş bildirilebilecek. Daha sonra Sağlık Bakanlığı, tavsiye taslağını esas alarak Aralık ayı içinde bir genelge yayınlayacak.

Reuters,dpa,DW/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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