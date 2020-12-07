Merkel korona önlemlerinin artırılmasını istiyor

Önlemlerin etkinliği tartışılırken, Almanya'da aşılamada hangi gruplara öncelik verileceği de belli oldu.Almanya'da yürürlükteki kısmi kapanma önlemlerine rağmen, koronavirüs vakalarının sayısında gözle görülür bir düşüş meydana gelmemesi nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılması çağrıları artıyor. Reuters'in hükümet çevrelerine dayanarak hazırladığı haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) meclis grup toplantısında, "Umut prensibiyle yol alamıyoruz” dedi. Merkel'in toplantıda "Çok zor bir durumla karşı karşıya kalacağız. Bu önlemlerle kışı geçiremeyiz” şeklinde konuştuğu bildirildi. Almanya Federal Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun ile Bavyera Başbakanı Markus Söder, önlemlerin yeniden görüşülmesi için Noel tatili öncesinde eyalet başbakanları ile yeni bir toplantı yapılmasını talep etti. Bavyera'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle 9 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere acil durum ilan edilmişti.

Almanya'ya da önlemlerin artırılması tartışılırken, salgına karşı kitlesel aşılamanın hazırlıkları da yapılmaya başlandı. Almanya Daimi Aşı Komisyonu, kitlesel koronavirüs aşılamasına ilişkin tavsiyelerini içeren taslağı sundu. Salgınla mücadelede yetkili sağlık kuruluşu Robert Koch Enstitüsü'ne bağlı Daimi Aşı Komisyonu'nun (Stiko) öneri taslağı, koronavirüs aşısı arzının sınırlı olmasından ötürü belli gruplara öncelik tanınması prensibinden yola çıkarak hazırlandı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı taslağa göre, koronavirüse yakalanması halinde hastalığı ağır veya ölümcül şekilde geçirme riski olanlara, hastanelerin acil servisleri veya Covid-19 servisleri görevlileri gibi mesleki olarak risk altında bulunanlara öncelik verilecek.

Taslakta somut olarak ilk etapta huzurevi sakinleri ile çalışanlarının, 80 yaş üzeri yaşlıların ve yüksek risk altında bulunan sağlık çalışanlarının aşılanması tavsiye ediliyor. Taslakta bu grubun aşağı yukarı 8 milyon 600 bin kişiye tekabül ettiğine dikkat çekiliyor.