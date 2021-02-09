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Merkel korona önlemlerinin uzatılmasını istiyor

09.02.2021 19:12 | Son Güncelleme:
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Merkel korona önlemlerinin uzatılmasını istiyor

Alman basınına yansıyan haberlere göre Başbakan Merkel, Almanya'da şu anda 14 Şubat'a kadar geçerli olan korona önlemlerinin 1 Mart'a kadar uzatılmasını istiyor.

Almanya'da Federal Hükümet ve eyalet yönetimlerinin temsilcileri Çarşamba günü korona önlemlerinin nasıl devam edeceğini kararlaştıracak. Toplantı öncesi Alman basınına yansıyan haberlere göre ise Almanya Başbakanı Angela Merkel, okulların kapalı tutulması da dahil, şu anda devam eden korona önlemlerinin Mart ayına kadar uzatılmasını istiyor.

Haber portalı Spiegel'in edindiği bilgilere göre, Merkel okul ve kreşlerin 1 Mart'tan önce kısmen açılması önerisine de sıcak bakmıyor.

Ancak partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) içinde Merkel'in okulların kapalı tutulması istediğine karşı çıkanlar olması bekleniyor. CDU'luların bir kısmı okulların 15 Şubat'ta yeniden faaliyete geçirilmesinden yana. Ayrıca eyaletlerin eğitim bakanları da okulların açılmasına destek veriyor. Kültür bakanlarının Salı günü kabul ettiği bir karar metninde, "Okulların kapatılmasının, eğitime, ayrıca çocuk ve gençlerin sosyal katılımına olumsuz sonuçları sınırlandırılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Ekonomi dünyası da kapanma önlemlerinin 14 Şubat'tan itibaren sonlandırılmasını istiyor. Alman Ticaret Birliği Başkanı Stefan Genth, "Kapalı ticari işletmelerin hızlı bir açılma persfektifine ihtiyacı var. Aksi halde on binlerce işletmeyi kaybedeceğiz" şeklinde konuştu.

Mutasyon endişesi

Öte yandan koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin Meclis Grup Başkanvekili Rolf Mützenich, korona önlemlerinin gevşetileceği beklentisine karşı uyarıda bulundu. Özellikle mutasyona uğramış virüslerin yayılması ile ilgili endişelerin bulunduğuna dikkat çeken Mützenich, aşının virüsün varyantlarına karşı koruma sağlayıp sağlamadığının da tartışmalı olduğunu söyledi. Mützenich, bu nedenle korona önlemlerinin uzatılmasını beklediğini ifade etti.

Almanya'da koronavirüs vakalarının yüksek seyretmesi nedeniyle 16 Aralık 2020'de temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan marketler, eczaneler, bankalar, akaryakıt istasyonları gibi işletmeler dışındaki tüm dükkanların kapatılması kararlaştırılmıştı. Okullar ve kreşler de kapatılmış, çalışanların evden çalışması tavsiye edilmiş ve sosyal temas da dışarıda en fazla beş kişi ile sınırlandırılmıştı. Mevcut önlemler, daha sonra maske takma zorunluluğu olan alanlar genişletilerek sertleştirilmişti.

DW,dpa/HS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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