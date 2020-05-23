Merkel korona tedbirlerini anayasa ile savundu

Başbakan Angela Merkel, Cumartesi günleri yayınladığı haftalık video mesajını bugün 23 Mayıs Alman Anayasası’nın yürürlüğe girme günü olması vesileyle Alman Anayasası’na ve bu bağlamda tartışılan korona tedbirlerine ayırdı. Yeni tip koronavirüs ile mücadele amacıyla ülkede Mart ayı ortasından beri alınan tedbirlerin gerekliliğinin tartışıldığı şu günlerde Merkel, Alman Anayasası’nın 1’inci maddesinde yer alan "İnsan onuru dokunulmazdır" ilkesinden hareketle bu önlemlerin alındığını söyledi. Bu ilkeye devletin bütün icraatlarında uymakla yükümlü olduğunu vurgulayan Başbakan Merkel, bu ilkenin hükümetin icraatlarına da temel teşkil ettiğini kaydetti. Tedbirler temel hakların ihlali mi? Almanya’da son haftalarda birçok kentte düzenlenen protesto gösterilerine katılanlar, korona tedbirlerinin temel hak ve özgürlüklerin ihlali olduğu iddiasıyla Merkel hükümetini sert biçimde eleştiriyor, hatta onu "korona diktatörlüğü" kurmakla suçluyor. Antikapitalistlerin, ezoteriklerin, aşırı sağcıların, antisemitiklerin, demokrasi karşıtlarının, komplo teorilerine inananların, muhafazakarların, aşı karşıtları ve sağ popülistlerin öne çıktığı ve yapısı kentten kente farklılık gösteren bu gösterilerde, sosyal mesafe ve maske zorunluluğuna uyulmaması ve emniyet güçleri ile medya mensuplarına saldırılarda bulunulması dikkatleri söz konusu protestoların üzerine çekiyor. Alman istihbaratı ile emniyet birimleri, aşırı sağcı grupların, vatandaşların gösteri ve düşünce özgürlüğü kapsamında düzenlediği bu gösterileri ele geçirmesi tehlikesi olduğu değerlendirmesini yapıyor.

Söz konusu protestolar siyasette de endişelere neden oluyor. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, korona gibi zorlu süreçlerde de düşünce özgürlüğü ve çeşitliliğinin barışçıl gösterilerle sergilenmesinin önemli olduğunu vurgulamıştı. Hararetli tartışmaların özgür bir ülkenin sembolü olduğunu söyleyen Seibert, diğer yandan akıl dışı iddiaların ve dünyadaki kötülüklerden belli grupları sorumlu tutan, günah keçisi arayan nefret temelli komplo teorilerinin ise yeri olmadığını ifade etmişti. Tedbirler anayasanın 1'inci maddesi çerçevesinde alınıyor Almanya Başbakanı Merkel, bugün yayınladığı haftalık videosunda da söz konusu grupların adını anmadan iddialara anayasa ile cevap verdi. Merkel, vatandaşların tedbirlere ilişkin endişesini çok iyi anladığını, bu nedenle temel hak ve özgürlüklere dair kısıtlamalara ilişkin kararlar alırken ince eleyip sık dokuduklarını ve kısıtlamaların süresini de mümkün olduğunca kısa tutmaya çalıştıklarını söyledi. Merkel, tedbirlerin gerekli olduğunu tekrarladı ve bunların Alman Anayasası’nın 1’inci maddesinde yer alan "İnsan onuru dokunulmazdır" ilkesi temelinde alındığını belirtti. Almanya Başbakanı, kararları bu ilkeyi temel kabul ederek aldıklarını, amaçlarının sağlık sisteminin pandemi ile başa çıkacak durumda kalması olduğunu hatırlattı ve bunun başarıldığına da dikkat çekti. Diğer yandan her kısıtlama konusunda vatandaşa hesap vermekle yükümlü olduklarının bilincinde olduklarını da belirtti. Tedbirlerin esnetilmesinin de pandemi ile mücadelede sağlanan başarı sayesinde mümkün hale geldiğinin altını çizen Merkel, sosyal mesafe, maske takma ve benzeri kurallara uyulması halinde bu başarının devam edeceğini de belirtti.