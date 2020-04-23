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Merkel: Koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalar demokrasi açısından zorluk teşkil ediyor

23.04.2020 12:43 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların demokrasi açısından zorluk teşkil ettiğini ve demokratik hakları kısıtladığını söyledi.

Merkel: Koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalar demokrasi açısından zorluk teşkil ediyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların demokrasi açısından zorluk teşkil ettiğini ve demokratik hakları kısıtladığını söyledi.

Parlamentoda yaptığı konuşmada Merkel, "Kısıtlamaların ne kadar zorlu olduğunu biliyorum. Demokrasi açısından bir zorluk, demokratik haklarımızı kısıtlıyor" diye konuştu.

Almanya Başbakanı, koronavirüsle yaşamın zor olduğunu bildiğini, ancak sert önlemlerin herkesi korumak için gerekli olduğunu, virüs nedeniyle özgürlüklere getirilen kısıtlamaların kendisine de zor geldiğini ve eleştiriye kulak verilmesi gerektiğini kaydetti.

Merkel, basın özgürlüğü gibi demokratik şeffaflığın durumun katlanılır olmasına yardım ettiğini vurguladı.

Almanya'da 215 kişinin ölümüyle koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 5 bini geçerken, Başbakan Merkel, krizin bir sonraki aşamasında halka "akıllı ve temkinli" olma çağrısında bulundu.

Merkel, "Bu son aşama değil, hala başlangıcındayız. Uzun süre bizimle kalacak" dedi.

Merkel, parlamenterler tarafından sık sık alkışlanan konuşmasında "İnsanların birbirine karşı gösterdiği anlayış müthiş" ifadelerini kullandı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük zorluk

Virüsü kontrol altına almanın Avrupa'da bütünlük açısından büyük bir zorluk olduğunu belirten Merkel, "Halkımızın ölümü ve kalımı adına İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en büyük zorluk" dedi.

Daha sonra AB liderlerinin video konferans yöntemiyle yapacağı zirveye katılacak olan Alman Başbakanı "Maksimum disiplinle yaşarak, güven içinde yaşama daha hızlı geri dönebiliriz" dedi.

Brandenburg Kapısı

Merkel ayrıca küresel tedarik kanallarına bağlı kalmak yerine, Avrupa'nın özel tıbbi malzeme üretme kapasitesini artırması gerektiğini vurguladı.

Merkel, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak ve dayanışma ruhuyla Almanya'nın AB bütçesine daha fazla katkıda bulunmaya hazır olması gerektiğini belirtti.

WHO vazgeçilmez bir ortak

Koronavirüsle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çeken Almanya Başbakanı, salgına ancak küresel bir çözüm bulunabileceğini aktardı.

Merkel, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) salgının bertaraf edilmesinde "vazgeçilmez bir ortak" olduğunu ve örgütün Almanya'nın desteğine güvenebileceğini söyledi.

Bazı k**ısıtlamalar gevşet**iliyor

Kapalı alanı 800 metrekareden küçük işletmelerin açılmasına Pazartesiden itibaren izin verildi. Ayrıca otomobil bayileri, bisiklet dükkanları ve kitapçılar da yeniden çalışmaya başlıyor.

4 Mayıs'tan itibaren okullar kademeli olarak açılacak. Fiziksel temas ve sosyal aktivitelerle ilgili kısıtlamaların ise ilk etapta 3 Mayıs'a kadar yürürlükte kalacak.

https://www.youtube.com/watch?v=BbSMezni9NY

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