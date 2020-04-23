Merkel: Koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalar demokrasi açısından zorluk teşkil ediyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların demokrasi açısından zorluk teşkil ettiğini ve demokratik hakları kısıtladığını söyledi.

Parlamentoda yaptığı konuşmada Merkel, "Kısıtlamaların ne kadar zorlu olduğunu biliyorum. Demokrasi açısından bir zorluk, demokratik haklarımızı kısıtlıyor" diye konuştu.

Almanya Başbakanı, koronavirüsle yaşamın zor olduğunu bildiğini, ancak sert önlemlerin herkesi korumak için gerekli olduğunu, virüs nedeniyle özgürlüklere getirilen kısıtlamaların kendisine de zor geldiğini ve eleştiriye kulak verilmesi gerektiğini kaydetti.

Merkel, basın özgürlüğü gibi demokratik şeffaflığın durumun katlanılır olmasına yardım ettiğini vurguladı.

Almanya'da 215 kişinin ölümüyle koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 5 bini geçerken, Başbakan Merkel, krizin bir sonraki aşamasında halka "akıllı ve temkinli" olma çağrısında bulundu.

Merkel, "Bu son aşama değil, hala başlangıcındayız. Uzun süre bizimle kalacak" dedi.

Merkel, parlamenterler tarafından sık sık alkışlanan konuşmasında "İnsanların birbirine karşı gösterdiği anlayış müthiş" ifadelerini kullandı.