Merkel: Koronavirüsle mücadelenin daha başındayız

Merkel salgının henüz başında olunduğunu kaydetti.Almanya'da bu hafta koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalar yavaş yavaş gevşetilmeye başlansa da Almanya Başbakanı Angela Merkel koronavirüse karşı alınan önlemlerin yumuşatılması sürecinde aceleci davranılmaması gerektiğini ifade etti.

Merkel bugün Federal Meclis'te yaptığı hükümet açıklamasında koronavirüs ile daha uzun süre yaşamaya devam edileceğini söyledi. "Pandeminin son safhasında değiliz, hala başındayız" diyen Merkel, Almanya'nın alınan önlemlerle zaman kazandığını dile getirdi. Başbakan Merkel kazanılan bu zamanın sağlık sistemini desteklemek için kullanıldığını ve sağlık sisteminin şu ana kadar koronavirüsle başa çıkabildiğini kaydetti.

Koronavirüse karşı aşı bulunmasına yönelik çalışmalara da değinen Merkel, geliştirilecek bir aşının hesaplı ve bütün ülkelerde erişilebilir olması gerektiğini belirtti.

Koronavirüsle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çeken Almanya Başbakanı, salgına ancak küresel bir çözüm bulunabileceğini aktardı. Merkel, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgının bertaraf edilmesinde "vazgeçilmez bir ortak" olduğunu ve örgütün Almanya'nın desteğine güvenebileceğini söyledi.