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Merkel: Koronavirüsle mücadelenin daha başındayız

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2020 11:08 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel koronavirüs ile daha uzun süre yaşamaya devam edileceğini söyledi.

Merkel: Koronavirüsle mücadelenin daha başındayız

Merkel salgının henüz başında olunduğunu kaydetti.Almanya'da bu hafta koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalar yavaş yavaş gevşetilmeye başlansa da Almanya Başbakanı Angela Merkel koronavirüse karşı alınan önlemlerin yumuşatılması sürecinde aceleci davranılmaması gerektiğini ifade etti.

Merkel bugün Federal Meclis'te yaptığı hükümet açıklamasında koronavirüs ile daha uzun süre yaşamaya devam edileceğini söyledi. "Pandeminin son safhasında değiliz, hala başındayız" diyen Merkel, Almanya'nın alınan önlemlerle zaman kazandığını dile getirdi. Başbakan Merkel kazanılan bu zamanın sağlık sistemini desteklemek için kullanıldığını ve sağlık sisteminin şu ana kadar koronavirüsle başa çıkabildiğini kaydetti.

Koronavirüse karşı aşı bulunmasına yönelik çalışmalara da değinen Merkel, geliştirilecek bir aşının hesaplı ve bütün ülkelerde erişilebilir olması gerektiğini belirtti.

Koronavirüsle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çeken Almanya Başbakanı, salgına ancak küresel bir çözüm bulunabileceğini aktardı. Merkel, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgının bertaraf edilmesinde "vazgeçilmez bir ortak" olduğunu ve örgütün Almanya'nın desteğine güvenebileceğini söyledi.

Almanya Başbakanı koronavirüsle yaşamın zor olduğunu bildiğini ancak sert önlemlerin herkesi korumak için gerekli olduğunu da söyleyerek, virüs nedeniyle özgürlüklere getirilen kısıtlamaların kendine de zor geldiğini ve eleştiriye kulak verilmesi gerektiğini kaydetti.

Almanya Başbakanı ayrıca pandemi nedeniyle Almanya'nın Avrupa Birliği bütçesine daha yüksek katkı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Gevşetme kararı

Merkel, 15 Nisan'da eyalet başbakanlarıyla yapılan toplantı sonrasında koronavirüse karşı yürürlüğe sokulan kısıtlamaların gevşetilmesi yönünde ilk adımları açıklamıştı. Bunlar arasında 20 Nisan'dan itibaren 800 metrekareye kadar alana sahip iş yerlerinin ve 4 Mayıs'tan itibaren okulların kademeli olarak açılması da yer alıyordu. Fiziksel temas ve sosyal aktivitelerle ilgili kısıtlamaların ise ilk etapta 3 Mayıs'a kadar yürürlükte kalacağı açıklanmıştı.

Reuters / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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