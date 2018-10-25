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Merkel, Kral Selman ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 22:59 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, Suudi Arabistan'a hızlı, şeffaf ve inandırıcı bir aydınlatmayı sağlama çağrısında bulundu

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin, Suudi Arabistan'a hızlı, şeffaf ve inandırıcı bir aydınlatmayı sağlama çağrısında bulunduğu bildirildi.

Federal Basın ve Enformasyon Dairesinden yapılan açıklamada, Başbakan Merkel’in, bugün Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Şansölye Merkel'in, görüşmede, gazeteci Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesini sert bir şekilde kınadığı ifade edilen açıklamada, olayın tam olarak nasıl cereyan ettiğinin acilen aydınlatılması gerektiğini de vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, "Şansölye, Suudi Arabistan’a hızlı, şeffaf ve inandırıcı bir aydınlatmayı sağlama çağrısında bulundu." ifadelerine yer verildi.

Merkel’in tüm sorumluların hesap vermesi gerektiğinin altını çizdiği belirtilen açıklamada, olayla ilgili devam eden gelişmeler ışığında, Almanya’nın uluslararası partnerlerle uygun tedbirler almaya hazır olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Merkel’in görüşmede, Yemen’deki son derece endişe verici insani durumu da ele aldığı ve Suudi Arabistan’dan insani yardım girişini kolaylaştırmak için elinden geleni yapmasını istediği kaydedildi.

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Almanya Başbakan Angela Merkel Cemal Kaşıkçı görüşme Kral Salman bin Abdülaziz TELEFON Yemen

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