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Merkel, kürsüye çıktığı esnada sendeleyerek yere düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2019 09:29 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz aylarda sık sık sağlık sorunlarıyla karşılaşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, bir etkinlikte konuşma yapmak için kürsüye çıkarken sendeledi.

Merkel, kürsüye çıktığı esnada sendeleyerek yere düştü

Almanya'nın başkenti Berlin'de önceki akşam düzenlenen bir etkinlikte konuşma yapmak için kürsüye çıkmak isteyen Başbakan Merkel, merdivenlere adımını attığı anda sendeleyerek yere düştü.

Kısa sürede kendisini toparlayan Merkel, hızlı bir şekilde kürsüdeki yerini alarak, çevresindekilere el işaretiyle iyi olduğu mesajını verdi.

Almanya Başbakanı, kürsüye çıktıktan sonraki ilk cümlelerinde, "Merdivenleri görmedim, bir dahaki sefere bunu dikkate alacağım" dedi.

Merkel geçtiğimiz haziran ayında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i karşılama töreni sırasında baştan aşağı titrerken görülmüştü. Ardından G-20 Zirvesi öncesinde de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile yaptığı basın toplantısı esnasında ikinci kez titremiş ancak sağlık sorunu olmadığını ifade etmişti.

Merkel temmuz ayında da Finlandiya Başbakanı'nı karşılama töreni esnasında yine titreme krizine girmişti.

Almanya Başbakanı sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Sağlığım hakkındaki endişeleri anlıyorum ancak bunları zaten yanıtladım. Sağlığım konusunda ilgiliyim. Şansölyelik görevimi de yerine getirebilecek durumdayım. 2021 benim için siyasi hayatımın sonu olacak ancak bundan sonra da hayatıma devam etmeyi umuyorum."


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Anahtar Kelimeler:
merkel kürsü Almanya

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