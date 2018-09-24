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Merkel Maaßen krizindeki kişisel hatasını kabul etti

24.09.2018 15:21 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkanlığından alınan Maaßen ile ilgili kişisel hata yaptığını kabul ederek, pişmanlık duyduğunu söyledi.

Merkel Maaßen krizindeki kişisel hatasını kabul etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Berlin'deki toplantısında iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkanı Hans-Georg Maaßen için ilk verilen görevlendirme kararı ile ilgili olarak, "Federal İçişleri Bakanlığı'nın işlevselliği ve prosedürleri ile ilgili çok fazla endişe duyulmakla birlikte, insanların doğru bir şekilde terfi hakkında duydukları rahatsızlık hakkında çok az düşünülmüştür" dedi. "Böyle bir şey gerçekleşmesinden ötürü çok pişmanım" ifadelerini kullanan Merkel, sonuçta bulunan çözümün "uygun" olduğunu söyledi.

İç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkanı olan Hans-Georg Maaßen, Chemnitz’teki aşırı sağcı gösterilerle ilgili açıklamaları sonrası tepkiler nedeniyle görevden alınarak İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına getirilmiş, ancak Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles'in talebi üzerine Maaßen'a ilişkin karar, koalisyon ortakları tarafından hafta sonunda yeniden müzakere edilmişti.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, CDU Genel Başkanı ve Başbakan Merkel ile SPD lideri Nahles ile görüştükten sonra, Maaßen’ın iç istihbarat servisinin başkanlığından azledilerek müsteşarlığa atanması kararının gözden geçirildiğini ve Maaßen’ın uluslararası konularda İçişleri Bakanlığı bünyesinde özel danışman olacağını açıklamıştı. Maaßen’ın maaşının artmayacağı da belirtilmişti.

Maaßen krizi nasıl çıktı?

Hans-Georg Maaßen, Almanya'nın Chemnitz kentindeki aşırı sağcıların gösterileri sırasında yabancı gibi görünenlerin kovalanarak “sürek avına” maruz kaldığına ilişkin görüntülere kuşkuyla yaklaştığına işaret eden açıklamalarda bulunmuştu. Maaßen’ın bu açıklamaları Almanya'da tepki toplamasına rağmen, İçişleri Bakanı Seehofer Maaßen'a destek vermişti.

SDP ise Maaßen’ın iç istihbarat servisinin başkanlığından azledilmesini istemişti. Bunun üzerine koalisyon ortakları geçen hafta bir araya gelmiş ve bu toplantıdan Maaßen’ın görevinden alınması ve İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına atanması kararı çıkmıştı. Ancak Maaßen’ın müsteşarlığa atanarak terfi ettirilmesi kararı SPD'de rahatsızlık yaratmıştı.

CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Maaßen konusunda SPD ve CSU arasındaki görüş ayrılığının neredeyse koalisyonun dağılmasına yol açacağını söylemişti. Karar, SPD'nin yanı sıra muhalefet partileri tarafından da tepkiyle karşılanmıştı. Maaßen’ın müsteşarlığa getirilmesi ile SPD’li müsteşarın emekliye sevk edilecek olması da SPD içinde hoşnutsuzluk yaratmıştı. Maaßen'ın özel danışman olarak atanmasıyla, SPD'li müsteşarın görevine devam edeceği açıklandı.

AFP,dpa/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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