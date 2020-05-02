Merkel Macron ve Conte'den Corona'ya Karşı Bağış Çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da aralarında bulunduğu 6 Avrupa lideri ve yöneticisi, Corona virüsüne karşı mücadele edebilmek için 4 Mayıs'ta "büyük online bağış konferansı" çağrısı yayınladı. Fransız pazar gazetesi Journal Du Dimanche'da yayınlanan makaleye Merkel ve Macron'un yanısıra, İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, Norveç Başbakanı Erna Solberg, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel imza attı. Kampanyanın amaçlarının açıklandığı makalede, liderler, Corona virüsüyle mücadelede, özellikle ilaç ve tedaviye ulaşma konusunda yaşanan eşitsizliklerin giderilmesi için, uluslararası bir kampanya hedeflediklerini belirtti. Makalede liderler, dünyada hatta AB içinde dahi ülkelerin Corona virüsü tehdidi karşısında bir araya gelemediği ve kendi içine kapandığı bir dönemde, "dayanışma ve çok kutupluluk" vurgusu yaptı. Çağrı metninde liderler, "Pandemi karşısında hiçbirimiz koruma altında değiliz ve hiçbirimiz bununla tek başına mücadele ederek üstesinden gelemeyiz. Bu nedenle virüsle ortak mücadele etmeliyiz. Dünyadaki tüm köyler, kasabalar, iller, bölgeler ve ülkeler bundan kurtulursa gerçekten güvende olacağız" mesajını verdi. Kampanya ile 7,5 milyar Euro (8 milyar dolar) toplamayı hedeflediklerini belirtti: "Hedefimiz çok basit. İnternet üzerinden başlatacağımız büyük ve uluslararası bir konferans ile, Corona virüsü nedeniyle yaşanan tahmini küresel finansman açığını kapatmayı hedefliyoruz."

ACT Platformu Liderler oluşturdukları kamğanyaya "ACT- Access to COVID-19 Tools" Platformu adını verdiklerini, bu platform ile internet üzerinden sanal yolla toplanacak bağışın, "aşı ve diğer hayat kurtaran tıbbi ve tanısal tedavilerin araştırma, geliştirme, erişim ve eşit dağılımında küresel işbirliğini güçlendirme amaçlı kullanılacağını" belirttiler. Toplanan fonlarla, bilim adamları ve yöneticiler, endüstri ve hükümetler, uluslararası örgütler, vakıflar ve sağlık profesyonelleri arasında küresel bir işbirliği başlatılması hedefleniyor. Çağrı metninde Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump tarafından eleştirilen Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) destek verdiklerini de vurguladı. Ayrıca, ACT Paltformu'na Bill ve Melinda Gates Vakfı ve merkezi Londra'da bulunan tıbbi vakıf Wellcome Trust ile G-20 ülkelerinin de destek vereceğinin altı çizildi. "Her aşı küresel bir kamu malı" Kampanya boyunca toplanacak her euro ya da doların, Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı Salgınlara Hazırlıkta Yenilikler Koalisyonu (CEPI), Aşı ve Bağışıklık için Küresel İttifak (GAVI), Fonds Mondial ya da Unitaid aracılığıyla, tedavi ve aşıların, dünyanın her bölgesine mümkün olduğunca hızla dağıtımı ve ulaştırılmasının sağlanması hedefleniyor.