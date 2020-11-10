HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Merkel, Macron ve Kurz'dan radikal İslamcılarla kararlı mücadele çağrısı

Merkel, Macron ve Kurz'dan radikal İslamcılarla kararlı mücadele çağrısı

10.11.2020 22:47 | Son Güncelleme

Son haftalarda saldırılara hedef olan Almanya, Fransa ve Avusturya’nın liderleri radikal İslamcı saldırganlarla kararlı biçimde mücadele edilmesini istedi.

Merkel, Macron ve Kurz'dan radikal İslamcılarla kararlı mücadele çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le birlikte yaptıkları video konferansta, son haftalarda düzenlenen terör saldırılarını ele aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz AB dış sınırlarının daha sıkı kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Macron AB iç sınırlarında reforma gidilmesi gerektiğini söyleyerek, "Eğer Schengen kurallarını esaslı biçimde reformdan geçirmezsek sınırlarımızı açık tutmaya devam edemeyiz" dedi.

Sebastian Kurz da binlerce tehlikeli radikal İslamcının Avrupa'da olduğunu belirterek, "Bunlar saatli bomba" ifadesini kullandı. Kurz bu nedenle Suriye, Irak gibi ülkelerde IŞİD için savaşan ve Avrupa'ya dönecek radikallerin özgürlüklerinin sınırlandırılması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Müslüman ülkelerle radikal İslamcılara karşı mücadele konusunun görüşülmesinin önemini vurguladı. Almanya Başbakanı camilerde radikalleşmenin engellenmesi için AB üyesi ülkelerde imamların eğitiminin önemli olduğunu belirtti. Merkel ayrıca internetteki radikal İslamcı nefret paylaşımlarının üzerine gidilmesinin önemine dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Avusturya Başbakanı Kurz son haftalarda düzenlenen radikal İslamcı saldırılar nedeniyle bu video konferansın düzenlenmesine ön ayak oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüş, ardındanNice’de üç kişi bıçaklanma sonucu hayatını kaybetmişti. Sonrasında Viyana'da bir sinagog yakınlarında düzenlenen saldırıda dört kişi hayatını kaybetmişti. Dresden'de ise iki turist bıçaklanmıştı.

AB içişleri bakanları cuma günü yapacakları toplantıda terörle mücadelede atılacak adımları ele alacak.

Dpa, rtr / HT,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
ABD onay verdi! BAE 50 adet F-35'in sahibi oluyorABD onay verdi! BAE 50 adet F-35'in sahibi oluyor
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
En Çok Okunan Haberler
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Belediye Başkanı'ndan tepki çeken sözler: Gölköy Barajı'na şap mı katsam diye düşünüyorum
Belediye Başkanı'ndan tepki çeken sözler: Gölköy Barajı'na şap mı katsam diye düşünüyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk mesaj
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk mesaj
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Bakan Koca paylaştı: İşte 10 Kasım koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 10 Kasım koronavirüs tablosu
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Diğer Haberler
ABD’de ‘koronavirüs öldürme makinesi’ geliştirildi
'Koronavirüs öldürme makinesi' geliştirildi
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'yi ziyaret edecek
Pompeo, Türkiye'ye gelecek
L'Opinion gazetesi: Fransa için Dağlık Karabağ konusu bir başka başarısızlık
Fransa'dan Macron'a Dağlık Karabağ eleştirisi
ABD Dışişlerinden BAE'ye F-35 ve MQ-9B SİHA satışına onay
ABD onay verdi! BAE 50 adet F-35'in sahibi oluyor
İngiliz Başbakan Johnson'ın Biden'ı tebrik mesajında dikkat çeken 'Trump' detayı
Biden'a tebrik mesajı! Dikkat çeken 'Trump' detayı
Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.