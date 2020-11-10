Merkel, Macron ve Kurz'dan radikal İslamcılarla kararlı mücadele çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le birlikte yaptıkları video konferansta, son haftalarda düzenlenen terör saldırılarını ele aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz AB dış sınırlarının daha sıkı kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Macron AB iç sınırlarında reforma gidilmesi gerektiğini söyleyerek, "Eğer Schengen kurallarını esaslı biçimde reformdan geçirmezsek sınırlarımızı açık tutmaya devam edemeyiz" dedi.

Sebastian Kurz da binlerce tehlikeli radikal İslamcının Avrupa'da olduğunu belirterek, "Bunlar saatli bomba" ifadesini kullandı. Kurz bu nedenle Suriye, Irak gibi ülkelerde IŞİD için savaşan ve Avrupa'ya dönecek radikallerin özgürlüklerinin sınırlandırılması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Müslüman ülkelerle radikal İslamcılara karşı mücadele konusunun görüşülmesinin önemini vurguladı. Almanya Başbakanı camilerde radikalleşmenin engellenmesi için AB üyesi ülkelerde imamların eğitiminin önemli olduğunu belirtti. Merkel ayrıca internetteki radikal İslamcı nefret paylaşımlarının üzerine gidilmesinin önemine dikkat çekti.