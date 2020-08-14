Merkel Macron'la Türkiye'yi Konuşacak

Başbakan Angela Merkel’in, Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki doğalgaz rezervleri ile ilgili gerilimi azaltmak için arabuluculuk yaptığı doğrulandı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Merkel’in her iki tarafla temasta bulunduğunu, hedefin doğrudan görüşmeler yapılması olduğunu açıkladı. Dün Merkel’in önce Erdoğan, ardından da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda konuştuğunu aktaran Seibert, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın gerilimin, "uluslararası hukuk ve karşılıklı diyalog çerçevesinde" çözülmesini arzuladığını da bildirdi. Dün Ankara’dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın, Merkel ile telefonda görüştüğü belirtilerek, "Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımız, Doğu Akdeniz’deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını belirtmiştir" denilmişti.

Başbakan Merkel’in gelecek Perşembe günü Fransa’ya giderek, Fort de Brégançon kentinde Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geleceğini de açıklayan Alman hükümeti sözcüsü Seibert, bu görüşmede Lübnan’daki durum, Libya’daki gelişmeler ve Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan sorunların ele alınacağını ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye’nin sebep olduğu gerginlik" nedeniyle Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını artıracağını söyleyerek, Türkiye’yi "tartışmalı sularda petrol ve doğalgaz aramalarını durdurmaya" çağırmıştı.