Merkel Midilli'deki Mültecilerin Durumunu AB Komisyonu'na Taşıyor

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangından sonra binlerce kişinin evsiz kalmasının ardından, Başbakan Angela Merkel adına bir açıklama yapan sözcüsü Steffen Seibert, Merkel’in Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile önümüzdeki hafta Cuma günü biraraya gelerek, mülteci sorununun AB üyesi ülkelerle birlikte çözümü konusunu ele alacağını açıkladı.

"Moria’da yangın sonrası mülteciler çok zor, çaresiz ve umutsuz bir durumda" diyen Seibert, Merkel’in ilk olarak yeni bir kampın kurulması için Yunanistan’a acil şekilde yardım edilmesinden yana olduğunu söyledi. Sözcü, "Mülteci sorunu AB’nin en önemli konusu; kalıcı, uzun vadeli bir çözüm bulmamız gerekiyor" değerlendirmesini yaptı ve gelecek hafta Merkel-Leyen buluşmasının bu açından önemli olduğunu ekledi.

Merkel, Macron’la görüştü

Merkel dün akşam yaptığı bir açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüştüğünü ve yaklaşık 400 çocuk sığınmacının Avrupa’nın diğer ülkelerine kabul edilmesi konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti. Merkel, kısa vadeli adımların yanısıra, AB ülkelerinin ortak sorumluluk alması gerektiğini belirterek, Almanya’nın AB dönem başkanlığında Avrupa’nın göç politikasında ilerleme sağlanması için çalışacakları bilgisini verdi. Fransa ve Almanya’nın yanısıra, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de sığınmacı sorununun çözümüne katkısı bulunması gerektiğini ifade eden Merkel, Almanya’nın bu bağlamda yalnız bırakıldığını ima ederek ülkesinin, Yunanistan’ın yanısıra, Bosna Hersek ve Batı Balkanlar’daki birçok ülkeye de destek olduğunu ifade etti.