Merkel Midilli'deki Mültecilerin Durumunu AB Komisyonu'na Taşıyor

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangından sonra binlerce kişinin evsiz kalmasının ardından, Başbakan Angela Merkel adına bir açıklama yapan sözcüsü Steffen Seibert, Merkel’in Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile önümüzdeki hafta Cuma günü biraraya gelerek, mülteci sorununun AB üyesi ülkelerle birlikte çözümü konusunu ele alacağını açıkladı.
"Moria’da yangın sonrası mülteciler çok zor, çaresiz ve umutsuz bir durumda" diyen Seibert, Merkel’in ilk olarak yeni bir kampın kurulması için Yunanistan’a acil şekilde yardım edilmesinden yana olduğunu söyledi. Sözcü, "Mülteci sorunu AB’nin en önemli konusu; kalıcı, uzun vadeli bir çözüm bulmamız gerekiyor" değerlendirmesini yaptı ve gelecek hafta Merkel-Leyen buluşmasının bu açından önemli olduğunu ekledi.
Merkel, Macron’la görüştü
Merkel dün akşam yaptığı bir açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüştüğünü ve yaklaşık 400 çocuk sığınmacının Avrupa’nın diğer ülkelerine kabul edilmesi konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti. Merkel, kısa vadeli adımların yanısıra, AB ülkelerinin ortak sorumluluk alması gerektiğini belirterek, Almanya’nın AB dönem başkanlığında Avrupa’nın göç politikasında ilerleme sağlanması için çalışacakları bilgisini verdi. Fransa ve Almanya’nın yanısıra, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de sığınmacı sorununun çözümüne katkısı bulunması gerektiğini ifade eden Merkel, Almanya’nın bu bağlamda yalnız bırakıldığını ima ederek ülkesinin, Yunanistan’ın yanısıra, Bosna Hersek ve Batı Balkanlar’daki birçok ülkeye de destek olduğunu ifade etti.
Çocuklar Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Bu arada Alman hükümeti ilk etapta 100 ila 150 arasında refakatsiz küçük çocuğu kabul edeceğini duyurdu. Avrupa Birliği (AB) üyesi 10 ülkenin, sokakta kalan çocuklarla ilgili uzlaşmaya vardığını açıklayan İçişleri Bakanı Horst Seehofer, söz konusu ülkelerin refakatsiz olan 400 kadar çocuğu ilk etapta aralarında paylaşacağını, Almanya’nın da ilk etapta 100 ila 150 küçük çocuğu kabul edeceğini, Fransa’nın benzer bir sayı planladığını bildirdi.
"Çocukların büyük bölümünü Almanya ve Fransa kabul edecek. Daha fazla üye ülkenin de mülteci çocukları almaları konusunda görüşmeler sürüyor" diyen Seehofer, yetişkinlerin durumu konusunda Yunanistan hükümetiyle görüşmelerin sürdüğünü, evsiz kalan mültecileri Avrupa’nın diğer ülkelerine yollamak yerine Midilli’de yeni bir kamp kurulmasının doğru olacağını ifade etti.
Seehofer, AB’nin sığınmacılar konusunda ortak bir çizgi izlemesi gerektiğini belirterek, öncelikli olarak ailelerin durumunun ele alınması gerektiğini vurguladı. "Bizi uzun süre meşgul edecek muazzam boyutlarda bir mülteci sorunuyla karşı karşıyız" şeklinde konuşan Seehofer, Almanya’nın AB Dönem Başkanı olarak önümüzdeki hafta inisyatif alacağını ve Yunanistan ile Malta’da bulunan mültecilerin durumunun kalıcı şekilde çözülmesi için öneri paketi sunacağını ekledi.
Yangın sonrası Almanya’da düzenlenen gösterilere katılan binlerce kişi Yunan adalarındaki tüm kampların tahliye edilmesi ve buradaki sığınmacıların Almanya’ya getirilmesini talep etti. Yunanistan’daki mülteci kampları, kapasitelerinin çok üstünde kişiyi barındırdıkları ve yetersiz oldukları nedeniyle yıllardır eleştiriliyor. Nitekim 3 bin kapasiteli Moria kampında 12 bini aşkın sığınmacı kalıyordu.