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  4. Merkel Moskova'da Putin'le Ortadoğu'yu Görüştü

Merkel Moskova'da Putin'le Ortadoğu'yu Görüştü

11.01.2020 20:10 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’da gerçekleşen zirvesine ABD’nin İranlı komutan Süleymani’ye yönelik Bağdat saldırısının ardından Ortadoğu’da artan gerilim ve Libya’da ateşkesin sağlaması çabaları damga vurdu

Merkel Moskova'da Putin'le Ortadoğu'yu Görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’da gerçekleşen zirvesine ABD’nin İranlı komutan Süleymani’ye yönelik Bağdat saldırısının ardından Ortadoğu’da artan gerilim ve Libya’da ateşkesin sağlaması çabaları damga vurdu.

İki saat sürmesi öngörülen, ancak toplam dört saat süren toplantı sonrasında iki lider basın toplantısı düzenledi.

İlk olarak söz alan Putin, Başbakan Merkel’i geride kalan günlerde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeler konusunda bilgilendirdiğini aktardı.

Suriye’de durumun her geçen gün stabilize olduğunu belirten Putin, Alman Başbakanı ile ülkenin yeniden inşası konusu ele aldıklarını bildirdi. Putin, Libya konusunda Berlin’de yapılması planlanan konferansa destek verdiğini de duyurdu.

İran politikası konusunda ortak bir hedef izlediklerini belirten Merkel de, Tahran’ın 2015 tarihli uluslararası nükleer anlaşmayla gelen yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Almanya olarak anlaşmanın geçerli kalması için tüm diplomatik yolları deneyeceklerini ifade eden Merkel, İran’ın, 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağının ‘insani hata’ ile düşürüldüğünü kabul etmesinin önemli bir adım olduğunu belirtti.

Tahran’ın olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için gerekli önlemleri almasını isteyen başbakan, İran yönetiminin bu olaydan gerekli sonuçları çıkaracağını umduğunu da söyledi.

Putin’in daveti üzerine 2018’den bu yana ilk kez Rusya’nın başkentine giden Merkel’in açıklamalarının ağırlıklı konusu Libya’ya ilgili son gelişmeler ve planlanan Berlin Konferansı oldu.

Geçen Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in İstanbul’daki görüşme sonrası, Libya’da tarafları 12 Ocak gece yarısından itibaren ateşkese çağrısını ülkede kalıcı bir barış için ‘ilk adım’ olarak tanımlayan Merkel, Rusya ve Türkiye’nin bu konudaki girişimlerini desteklediğini ve başarılı olmasını istediğini ifade etti.

Berlin'deki Libya Konferansı için girişimler sürüyor

"Suriye’de olduğu gibi Libya’da tek çözüm siyasi çözümdür" diyen Merkel, Berlin’de yapılması planlanan uluslararası Libya Konferansı’nın yapıcı bir işlev üstleneceği konusunda Putin ile görüş birliği içinde olduğunu belirtti.

Merkel, konferansın ‘yakın bir tarihte’ düzenlenmesini hedeflediğini aktarırken, daha önce katılması planlanan ülkelerle ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmeler yapılması gerektiğini aktardı. Merkel, "Libya’da kalıcı bir çözüm için başka ülkelerin değil, Libya’nın çıkarları öncelikli olmalı" dedi.

Libya konusunda taraf ülkeleri bir araya getirmeyi hedefleyen konferansın ne zaman olacağı konusunda kesinleşen bir tarih yok. Ancak Berlin’deki gözlemciler 26 Ocak gününün planlamada olduğunu, bu tarih gerçekleşmezse Şubat ayının ilk haftasının gündeme gelebileceğini belirtiyorlar.

Başbakan Angela Merkel’in, 24 Ocak’ta Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geleceği haber verilmişti. Erdoğan’ın da bu buluşma öncesinde Afrika ülkelerinden Fas, Gambiya, Senegal’i ziyareti öngörülüyordu.

Konferansın düzenlenmesi durumunda, ev sahibi Almanya’nın yanı sıra Birleşmiş Milletler’in 5 daimi üyesi Rusya, ABD, Çin, İngiltere ve Fransa ile; Türkiye, İtalya, Mısır ve BAE’nin katılımları hedefleniyor. Türkiye, Katar, Tunus ve Cezayir’in de katılımını önermiş, Yunanistan da masada yer almak istediğini açıklamıştı.

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