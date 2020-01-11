Merkel Moskova'da Putin'le Ortadoğu'yu Görüştü

İran politikası konusunda ortak bir hedef izlediklerini belirten Merkel de, Tahran’ın 2015 tarihli uluslararası nükleer anlaşmayla gelen yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Suriye’de durumun her geçen gün stabilize olduğunu belirten Putin, Alman Başbakanı ile ülkenin yeniden inşası konusu ele aldıklarını bildirdi. Putin, Libya konusunda Berlin’de yapılması planlanan konferansa destek verdiğini de duyurdu.

İlk olarak söz alan Putin, Başbakan Merkel’i geride kalan günlerde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeler konusunda bilgilendirdiğini aktardı.

İki saat sürmesi öngörülen, ancak toplam dört saat süren toplantı sonrasında iki lider basın toplantısı düzenledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’da gerçekleşen zirvesine ABD’nin İranlı komutan Süleymani’ye yönelik Bağdat saldırısının ardından Ortadoğu’da artan gerilim ve Libya’da ateşkesin sağlaması çabaları damga vurdu.

Almanya olarak anlaşmanın geçerli kalması için tüm diplomatik yolları deneyeceklerini ifade eden Merkel, İran’ın, 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağının ‘insani hata’ ile düşürüldüğünü kabul etmesinin önemli bir adım olduğunu belirtti.

Tahran’ın olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için gerekli önlemleri almasını isteyen başbakan, İran yönetiminin bu olaydan gerekli sonuçları çıkaracağını umduğunu da söyledi.

Putin’in daveti üzerine 2018’den bu yana ilk kez Rusya’nın başkentine giden Merkel’in açıklamalarının ağırlıklı konusu Libya’ya ilgili son gelişmeler ve planlanan Berlin Konferansı oldu.

Geçen Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in İstanbul’daki görüşme sonrası, Libya’da tarafları 12 Ocak gece yarısından itibaren ateşkese çağrısını ülkede kalıcı bir barış için ‘ilk adım’ olarak tanımlayan Merkel, Rusya ve Türkiye’nin bu konudaki girişimlerini desteklediğini ve başarılı olmasını istediğini ifade etti.

Berlin'deki Libya Konferansı için girişimler sürüyor