Merkel NSU kurbanları için anma yeri açacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Pazar günü Zwickau kentine giderek Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülenlerin anısına oluşturulan mekanın açılışını yapacak.

Zwickau'da 2000-2007 yılları arasında sekizi Türk 10 kişiyi öldüren örgütün kurbanlarının anısına 10 fidan dikilmişti. Halka açık bir parkta bulunan fidanlardan NSU'nun ilk kurbanı olan Enver Şimşek adına dikilen meşe fidanı ekim ayı başında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesilmişti. Merkel Zwickau'a yapacağı ziyarette Şimşek anısına buraya çiçek bırakacak. 9 Eylül 2009 tarihinde öldürülen çiçekçi Enver Şimşek örgütün ilk kurbanıydı.

Merkel'in yanı sıra Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer ve Zwickau Belediye Başkanı Pia Findeiss da açılış törenine katılacak.

Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt ve Beate Zschäpe'den oluşan NSU terör örgütünün son olarak kullandığı hücre evi de Zwickau'da bulunuyordu. Sekiz Türk, 1 Yunan ve 1 Alman polis memurunu öldüren örgüt ayrıca iki bombalı saldırıdan ve 15 soygundan sorumlu tutuluyor.