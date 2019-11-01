HABER

Merkel NSU kurbanları için anma yeri açacak

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2019 18:02 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel pazar günü aşırı sağcı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) kurbanları için Zwickau’da oluşturulan anma yerinin açılışını yapacak.

Merkel NSU kurbanları için anma yeri açacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Pazar günü Zwickau kentine giderek Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülenlerin anısına oluşturulan mekanın açılışını yapacak.

Zwickau'da 2000-2007 yılları arasında sekizi Türk 10 kişiyi öldüren örgütün kurbanlarının anısına 10 fidan dikilmişti. Halka açık bir parkta bulunan fidanlardan NSU'nun ilk kurbanı olan Enver Şimşek adına dikilen meşe fidanı ekim ayı başında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesilmişti. Merkel Zwickau'a yapacağı ziyarette Şimşek anısına buraya çiçek bırakacak. 9 Eylül 2009 tarihinde öldürülen çiçekçi Enver Şimşek örgütün ilk kurbanıydı.

Merkel'in yanı sıra Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer ve Zwickau Belediye Başkanı Pia Findeiss da açılış törenine katılacak.

Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt ve Beate Zschäpe'den oluşan NSU terör örgütünün son olarak kullandığı hücre evi de Zwickau'da bulunuyordu. Sekiz Türk, 1 Yunan ve 1 Alman polis memurunu öldüren örgüt ayrıca iki bombalı saldırıdan ve 15 soygundan sorumlu tutuluyor.

1998-2011 tarihleri arasında yeraltına inen üçlüden Mundlos ve Böhnhardt başarısız bir banka soygununun ardından intihar etmişti. Ardından Zschäpe, Zwickau'da birlikte yaşadıkları daireyi ateşe vermiş ve birkaç gün sonra da polise teslim olmuştu.

Münih Eyalet Mahkemesi 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı NSU örgütüne yönelik davada örgütün hayattaki tek sanığı Beate Zschäpe'yi ömür boyu hapis cezasına çarptırırken, terör hücresine destek veren diğer zanlıları, başsavcılığın talep ettiğinden daha az cezalara çarptırmıştı.

dpa / EC, ET

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERGözlerini alamadılar!Gözlerini alamadılar!
Yemenli Husiler: 'ABD Yapımı İHA'yı Vurduk'Yemenli Husiler: 'ABD Yapımı İHA'yı Vurduk'
Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, DİTİB Genel Başkan Vekilini ziyaret ettiKöln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, DİTİB Genel Başkan Vekilini ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk-Rus devriyesi başladı! MSB'den açıklama

Türk-Rus devriyesi başladı! MSB'den açıklama

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

Bunu yapmayan yandı!

Bunu yapmayan yandı!

Sneijder'i yıkan haber! Kanser...

Sneijder'i yıkan haber! Kanser...

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Rusya'dan S-400 açıklaması: Planlanan süreden önce Türkiye'ye teslimi tamamlandı

Rusya'dan S-400'lere ilişkin yeni açıklama

Abdulmehdi'nin istifasına rağmen Irak'ta protestolar sürüyor

Abdulmehdi'nin istifasına rağmen Irak'ta protestolar sürüyor

Şili'deki hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 23'e çıktı

Şili'deki hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 23'e çıktı

Afrin'de yargılanan DEAŞ'lı teröristler görüntülendi! 'Bağdadi'nin ölümü DEAŞ'ı bitirir'

DHA, DEAŞ'lı teröristlerin yargılamalarını Afrin'de izledi

Kaliforniya'da partide dehşet! Saldırgan ateş açtı!

Silahlı saldırgan partide dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.