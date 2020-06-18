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Merkel: Önceliğimiz korona krizi

18.06.2020 14:49 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel Almanya'nın 1 Temmuz'da başlayacak AB Konseyi Dönem Başkanlığında korona krizinin sonuçları başta olmak üzere çevre ve dijitalleşme konularına öncelik verileceğini açıkladı.

Merkel: Önceliğimiz korona krizi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın 1 Temmuz'dan itibaren altı aylığına AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralacak olması nedeniyle bugün bir hükümet açıklaması yaptı.

Merkel, Federal Meclis'te yaptığı açıklamada yaklaşan AB Konseyi Dönem Başkanlığının "büyük zorlukları" da beraberinde getireceğini belirterek asıl meselenin korona salgınının sonuçlarıyla başa çıkmak ve Avrupa'yı daha dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmek olduğunu söyledi.

"Pandemi bize şunu gösterdi: Avrupamız çok kırılgan" diye konuşan Merkel, bu nedenle Avrupa'da birliktelik ve dayanışmanın bugün olduğu kadar hiçbir dönemde bu denli önemli olmadığını ifade etti. Avrupa'nın pandeminin başlangıcında hatalı davrandığını vurgulayan Almanya Başbakanı, "İlk tepkiler, bizimkiler de dahil olmak üzere daha çok ulusal boyuttaydı ve tam bir Avrupalı gibi değildi" diye konuştu.

Krizin üstesinden birlikte ve sürdürülebilir bir şekilde gelmek gerektiğini sözlerine ekleyen Almanya Başbakanı, iklim koruma ve dijitalleşme süreçlerine de hız verileceğini kaydetti.

Almanya'nın ayrıca AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nda Afrika'ya da odaklanacağını belirten Merkel, Avrupa'ya daha fazla dayanışma çağrısında bulundu ve bölünme konusunda uyardı.

Merkel, demokrasi karşıtı radikal ve otoriter hareketlerin de ekonomik krizleri siyasi olarak istismar etmek için hazırda beklediklerini söyledi.

dpa/TY,HS

©️Deutsche Welle Türkçe

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