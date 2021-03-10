Merkel: Önümüzde 3-4 aylık zorlu bir dönem var

Yapılan bir araştırmaya göre en fazla bulaş riski hizmet sektöründe.Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs pandemisinde önümüzde daha 3-4 aylık zorlu bir dönem olduğunu söyledi.

Kriz ve yardım alanlarında faaliyet gösteren telefon danışma hatlarının temsilcileriyle düzenlenen video konferansta konuşan Merkel, durumun yaz aylarına kadar ciddiyetini sürdüreceğini belirterek "Önümüzde 3-4 zor ay var. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Ardından aşılamaların etkisi açığa çıkacak, durumda belirgin iyileşme olacak" dedi.

Siyasetin krize yaklaşımının belirsizliklerle dolu olduğunu belirten Merkel, "Şu an köprüler kurmaya çalışıyoruz ama köprüyü tam olarak nereye kuracağımızı da bilmiyoruz. Kıyıyı daha göremiyoruz" diye konuştu.

2008 yılındaki küresel mali krizde, sorunun nedenini ortadan kaldırıp müflis bankalara para temin edilmesi gerektiğinin açıkça bilindiğini belirten Merkel, "Ama karşılaştırdığınızda şu an pandemide pek çok şey belirsiz. Virüsün daha nelere yol açacağını, başka mutasyonlar olup olmayacağını ben de bilmiyorum" dedi.