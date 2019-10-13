Merkel: 'Operasyonu Derhal Sona Erdirin'

Başbakanlık’tan konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, telefon görüşmesinin Türk tarafının isteği üzerine gerçekleştiği ve Merkel’in Erdoğan’a Türkiye’nin kendini savunma hakkının olduğunu, ancak harekatın yerel halkın evlerinden sürülmesine, bölgenin istikrarının daha da bozulmasına ve terör örgütü IŞİD’in yeniden güçlenmesine yol açacağını ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Merkel-Erdoğan konuşmasında, Türkiye’nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin de ele alındığı belirtildi. Federal Savunma Bakanı ve Hristiyan Demokrat Parti (CDU) lideri Annegret Kramp-Karrenbauer de, Barış Pınarı harekatını eleştirdi. Operasyonun NATO değerlerine ters düştüğünü öne süren Kramp-Karrenbauer, "NATO üyeleri bu değerler doğrultusunda dünya barışının istikrarsızlığına değil, güçlendirilmesine katkıda bulunuyor. Türkiye de buna uymak zorunda" şeklinde görüş belirtti. CDU lideri, "Türkiye'nin, Kuzey Suriye'de bir işgal güç olması gibi bir planı olursa, buna açık bir yanıt vermek zorundayız. Böyle bir sınır aşma, kabul edilemez" dedi.Almanya’nın askeri harekat konusundaki tutumunu her geçen gün sertleştirdiği dikkat çekiyor. Hafta başında ve harekatın ilk gününde, Berlin’den tüm taraflara itidal çağrısı yapılırken, dün Alman hükümeti, Türkiye’ye yönelik silah satışlarına kısıtlama getirme kararı aldı. Federal Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatında kullanabileceği silahlara satış izni verilmeyeceğini açıkladı.