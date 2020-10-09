Merkel: Pandemi kontrol dışına çıkabilir

Merkel ve belediye başkanları yeni önlemler alınmasını kararlaştırdı.Almanya'da korona vakalarının sayısının artması üzerine Başbakan Angela Merkel, bugün 11 büyük kentin belediye başkanlarıyla bir video-konferans gerçekleştirdi. Toplantıya Berlin, Hamburg, Bremen, Münih, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig ve Stuttgart'ın belediye başkanları katıldı. Buluşma sonrası salgına karşı yeni önlemler alınması kararlaştırıldı.

Buna göre, bir kentte yedi gün içinde 100 bin kişide 50 yeni vakanın üzerine çıkılması durumunda kamusal alanda maske takma zorunluluğu ve sosyal temas kısıtlamaları genişletilecek, belirli saatlerde sokağa çıkma yasakları konulacak, alkol satışına sınırlama getirilecek. Kutlama, toplantı gibi etkinliklere katılımcı sayısına da ek kısıtlamalar gelecek.

Güvenlik güçlerinin yasakların denetimi için görev yapması planlanıyor.

Alman ordusu da destek verecek

Bir hafta içinde 100 bin kişide 35 yeni vaka görülmesi durumunda da Almanya'da salgın verilerini denetleyen Robert Koch Enstitüsü uzmanlarının büyük kentlere danışmanlık hizmeti vermesi kararlaştırıldı. Alman ordusunun da bu uzmanların danışmanlık hizmetine ve koordinasyonuna destek vermesi planlanıyor.