Merkel: Pandemi yüzyılın felaketi

Merkel, pandemiyi "yüzyılın felaketi" olarak nitelendirdi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede yeni koronavirüs vakalarının sayısının düşmesine rağmen tedbirlerin sıkılaştırılmasını ve bu tedbirlerin süresinin uzatılmasını savundu. Başkent Berlin'de bugün düzenlediği basın toplantısında, "bu yıl içinde pandemiyi kontrol altına almayı ve sonrasında üstesinden gelmeyi" hedeflediklerini belirten Merkel, söz konusu önlemlerin insanların korunması için alındığını vurguladı. Merkel ayrıca, Almanya'nın pandeminin "çok ağır döneminde" olduğunu da sözlerine ekledi.

Koronavirüs salgını ve alınan tedbirler nedeniyle insanların yaşadığı hoşnutsuzluğu ve hayal kırıklığını anlayabildiğini belirten Merkel, "Bu pandemi bir doğal felaket olarak yüzyılın felaketi" dedi. Bu süreçte herkesin sabrının sınandığının belirten Merkel, bunun farkında olduklarının altını çizdi.

Vaka sayısının düşmesi "cesaret verici"

Başbakan Merkel, Almanya'da yeni vaka sayısının hafif düşmesini ve yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastalarının sayısının azalmasını "çok cesaret verici" olarak nitelendirerek, alınan sıkı tedbirlerin sonuç verdiğini belirtti. Ancak vefat sayılarının hâlâ yüksek olduğuna dikkat çeken Merkel, "Bunlar sadece sayılar değil, bunlar yalnızlık içinde ölen insanlar, bunlar yas tutan aileler " şeklinde konuştu. Merkel, yaşamını yitirenler için toplu anma töreni düzenlenmesinin planlandığını da dile getirdi.