Merkel: Parolamız aşıla, aşıla, aşıla

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının cuma günü video konferans aracılığı ile yaptığı toplantıda koronavirüs salgınına karşı uygulanan aşı politikası ele alındı. Toplantıda aile hekimlerinin de aşı yapması ve böylelikle aşılamanın hızlandırılması kararlaştırıldı. Almanya'da aşı kampanyasının önemli bir bölümü her kentte oluşturulan aşı merkezleri ile yürütülüyordu.

Başbakan Merkel toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, nisan ayı başında Paskalya tatilinin sona ermesinin ardından ülkede aile hekimlerinin de aşı yapmaya başlayacağını belirtti. Aşı kampanyasının "daha hızlı ve daha esnek" olmasını hedeflediklerini belirten Merkel, "Parola şu: Aşıla, aşıla, aşıla" şeklinde konuştu. Başbakan bunu uygulamak için, Alman titizliğine Alman esnekliğinin de eşlik edeceğini sözlerine ekledi.

Aşı kapasitesinin hâlâ yeterli olmadığını hatırlatan Merkel, bu nedenle ilk etapta her muayenehaneye haftada sadece 20 doz aşı gönderileceğini kaydetti. Merkel, nisan ayı sonundan itibaren de muayenehanelere gönderilecek aşı miktarının üç kat artırılabileceğini söyledi. Toplantıda alınan karara göre, muayenehanelere ilk etapta haftada yaklaşık 1 milyon doz aşı gönderilecek, Nisan ayı sonunda ise bu miktar her hafta 3 milyon 200 bin doz aşıya yükseltilecek.