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Merkel Parti Liderliğini Bırakıyor

29.10.2018 16:27 | Son Güncelleme

Almanya başbakanı ve CDU'nun genel başkanı Angela Merkel’in, CDU liderliğini bırakma kararı aldım, başbakanlık görevimi 2021’e kadar sürdüreceğim. Ardından bir kez daha aday olmayacağım; meclis milletvekilliğine de aday olmayacağım" dediği haber alındı

Merkel Parti Liderliğini Bırakıyor

Almanya başbakanı ve CDU'nun genel başkanı Angela Merkel’in, Aralık ayında düzenlenecek parti kongresinde yeniden aday olmayacağını açıklaması Berlin'de siyasi deprem etkisi yarattı. Merkel’in 2021’de yapılması planlanan genel seçimlerde yeniden aday olmayacağı da öğrenildi. Birlik Partileri CDU/CSU’nun iki hafta önce Bavyera eyaletinde, sonra dün Hessen eyaletinde de hezimete uğramasından sonra bugün sabah düzenlenen CDU meclis grubu toplantısında kararını açıklayan Merkel’in, alınan oy kayıplarının sorumluluğunu üstlendiği ve "CDU liderliğini bırakma kararı aldım, başbakanlık görevimi 2021’e kadar sürdüreceğim. Ardından bir kez daha aday olmayacağım; meclis milletvekilliğine de aday olmayacağım" dediği haber alındı. Merkel’in duygusal bir konuşma yaptığını bildiren kaynaklar, başbakanın CDU’lulara seslenerek "yeni parti liderini belirleme ve seçme sürecinde birbiriniz kırmayın, sevecen olun" dediğini aktardı. Kısa bir basın açıklaması yapan ve partisinin aldığı son sonuçlar sonrasında "normal gündeme dönmenin imkansız olduğunu" söyleyen Merkel, başbakanlık görevinden daha önce ayrılmasının söz konusu olmadığını duyurdu.

13 yıldır başbakan

2000 yılından bu yana CDU lideri ve 13 yıldır başbakan olan Angela Merkel uzun bir süredir otorite kaybı yaşıyor. Özellikle 2015’te ülkenin kapılarını yüzbinlerce mülteciye açtıktan sonra, bu kararın neden olduğu tartışma ve yarattığı çalkantıyla boğuşan Merkel, partisi CDU ve ‘kardeş parti’ CSU’nun muhafazakar kanadı tarafından söz konusu süreci yanlış yönetmekle ve sığınmacı karşıtı Alamnya için Alternatif partisinin başarısının nedeni olmakla suçlanıyor. Dünya siyasetindeki gücüyle yıllardır gündemi belirleyen isimlerden biri olan Merkel, geride kalan dönemde kendisine yönelik tüm eleştirilere rağmen mülteci politikasında tavizsiz tavrından vazgeçmedi. 22 Kasım 2005'te başbakan seçilen Merkel iç politikada yıpranan markası nedeniyle görevini en geç 2021’de bırakma kararı almak zorunda kaldı.

Yeni parti liderliğinde kimlerin adı geçiyor?

Merkel’in bugünkü kararı sonrasında CDU liderliğini kimin üstlenebileceği tartışmaları da başladı. CDU’nun muhafazakâr isimlerinden Federal Sağlık Bakanı 38 yaşındaki Jens Spahn ve Merkel başbakan olduğunda siyasete veda eden, CDU’nun eski grup başkanı ve koyu muhafazakar kanadın temsilcisi Friedrich Merz hemen adaylıklarını açıklarken, Merkel’in arzuladığı ismin ise CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer olduğu biliniyor. Kramp-Karrenbauer, mülteci sayısının sınırlanmasını isteyen ve çifte vatandaşlığa karşı çıkan diğer iki isme kıyasla başta göç olmak üzere bir çok konuda Merkel gibi liberal görüşlere sahip. Merkel’in halefini belirleyecek CDU kurultayı aralık ayında yapılacak. Berlin’deki siyasi çevreler, bir süredir Merkel’in Avrupa Komisyonu başkanlığı görevini üstlenmeyi planladığını iddia ediyordu. 2019'da görev süresi dolacak olan Avrupa Komisyonu Baskanı Jean-Claude Juncker'in yerine geçmeyi arzuladığı öne sürülen Merkel’in bu görevi üstlenebilmesi için başbakanlıktan daha önce ayrılması gerekiyor.

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