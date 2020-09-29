Merkel Paşinyan ve Aliyev'i arayarak ateşkes çağrısı yaptı

Almanya Başbakanı Angela Merkel Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefondan görüştü.

Merkel, Dağlık Karabağ'da Pazar gününden bu yana çatışan taraflara ateşkes ve müzakere çağrısı yaptı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun barış görüşmeleri için uygun bir zemin oluşturduğunu belirten Merkel, taraflardan barışçıl çözüme katkı sunmalarını istedi.

Çatışmalar sürüyor

Dağlık Karabağ'da Pazar gününden bugüne Azeri ve Ermeni birlikleri arasında yaşanan çatışmalarda en az 98 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında en az 9 Azeri ve 2 Ermeni sivilin de bulunduğu belirtiliyor. Azerbaycan şimdiye kadar kendi askerlerinden kayıp açıklamazken Dağlık Karabağ'daki Ermenistan yanlısı kurumlar Azeri askerlere ait cesetlerin olduğunu iddia ettikleri görüntüler yayınladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin konuyla ilgili olağanüstü toplantısına saatler kala Azerbaycan ordusu yeni bir taarruz başlattı. Ermenistan Savunma Bakanlığı birliklerinin "cephenin birçok bölümünde" taarruza yanıt verdiğini açıklayarak Azeri birliklerinin ağır kayıplar verdiğini ileri sürdü.