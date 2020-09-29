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Merkel Paşinyan ve Aliyev'i arayarak ateşkes çağrısı yaptı

29.09.2020 14:35 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini telefonla arayarak ateşkes ve müzakere çağrısı yaptı.

Merkel Paşinyan ve Aliyev'i arayarak ateşkes çağrısı yaptı

Almanya Başbakanı Angela Merkel Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefondan görüştü.

Merkel, Dağlık Karabağ'da Pazar gününden bu yana çatışan taraflara ateşkes ve müzakere çağrısı yaptı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun barış görüşmeleri için uygun bir zemin oluşturduğunu belirten Merkel, taraflardan barışçıl çözüme katkı sunmalarını istedi.

Çatışmalar sürüyor

Dağlık Karabağ'da Pazar gününden bugüne Azeri ve Ermeni birlikleri arasında yaşanan çatışmalarda en az 98 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında en az 9 Azeri ve 2 Ermeni sivilin de bulunduğu belirtiliyor. Azerbaycan şimdiye kadar kendi askerlerinden kayıp açıklamazken Dağlık Karabağ'daki Ermenistan yanlısı kurumlar Azeri askerlere ait cesetlerin olduğunu iddia ettikleri görüntüler yayınladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin konuyla ilgili olağanüstü toplantısına saatler kala Azerbaycan ordusu yeni bir taarruz başlattı. Ermenistan Savunma Bakanlığı birliklerinin "cephenin birçok bölümünde" taarruza yanıt verdiğini açıklayarak Azeri birliklerinin ağır kayıplar verdiğini ileri sürdü.

Ermenistan ve Azerbaycan'dan açıklama

Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın bir sözcüsü de Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda Azeri birliklerinin Ermeni mevzilerine "ağır top atışında" bulunduğunu ve yeni bir saldırı hazırlığında olduklarını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise "Ermeni tarafının karşı taarruz girişimine" yanıt verdiklerini duyurdu. Bakanlık ayrıca şiddetli çatışmaların gece boyunca da sürdüğünü ifade etti. Ayrıca Füzuli kentinde Ermeni tarafından 10 savaşçının öldürüldüğü; 4 tankın ve bir zırhlı askeri aracın imha edildiği belirtildi.

Azerbaycan toprakları içinde yer alan Dağlık Karabağ, Ermenistan ordusunun kontrolünde. Burada 1992 yılında ilan edilen Dağlık Karabağ Cumhuriyeti hiçbir ülke tarafından tanınmıyor.

AFP / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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