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Merkel-Plenkovic görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 18:07 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "(Hırvatistan’ın Schengen’e dahil olması) Bu konuda açık prosedür var. Belirli kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Hırvatistan bu konuda çok ilerlerdi" - Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic: -"(Ülkesinin Schengen üyeliği) Bu hedefe Hırvatistan’ın AB dönem başkanlığında ulaşma isteğimiz var"

BERLİN (AA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hırvatistan’ın, Avrupa Birliği'nde (AB) serbest dolaşımı öngören Schengen bölgesine dahil olması konusunda ilerlemeler sağladığını söyledi.

Merkel, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile başkent Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Hırvatistan’ın Schengen’e dahil olma isteğini doğal bulduğunu belirtti.

Hırvatistan'ın Schengen üyeliğiyle ilgili kararı AB Komisyonunun vereceğini ifade eden Merkel, "Bu konuda açık prosedür var. Belirli kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Hırvatistan bu konuda çok ilerlerdi." diye konuştu.

Merkel, prensip olarak Hırvatistan'ın üyeliğine olumlu baktıklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Sırbistan ve Kosova konusunu da ele aldıklarını ifade eden Merkel, "Bu konuda hedefe giden tüm görüşmeleri destekliyoruz ancak toprak bütünlüğünün önemli olduğunu söylüyoruz." dedi.

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ise Şansölye Merkel ile AB, ekonomik ve ikili ilişkileri ele aldıklarını belirterek, ülkesinin 2020’nin ilk yarısında, Almanya’nın da ikinci yarısında AB dönem başkanlığını üstleneceğine dikkati çekti.

AB Komisyonun, ülkesinin Schengen üyeliğini olumlu değerlendirmesini beklediklerini belirten Plenkovic, "Bu hedefe Hırvatistan’ın AB dönem başkanlığında ulaşma isteğimiz var." dedi.

Komşu ülkelerle ilişkilerde yapıcı rol üstlendiklerini ifade eden Plenkovic, toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini ve ülkesinin barışçıl çözümleri desteklediğini kaydetti.

Merkel-Plenkovic görüşmesi

- Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "(Hırvatistan’ın Schengen’e dahil olması) Bu konuda açık prosedür var. Belirli kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Hırvatistan bu konuda çok ilerlerdi" - Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic: -"(Ülkesinin Sch

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Berlin Almanya Başbakanı Angela Merkel Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic

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