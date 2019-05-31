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Merkel, Pompeo ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin’e gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.Almanya’nın başkenti Berlin’de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin ilerleyen dönemde de güçlenerek devam edeceğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin’e gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
Almanya’nın başkenti Berlin’de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin ilerleyen dönemde de güçlenerek devam edeceğini vurguladı. Merkel, 45 dakika süren görüşme sonrası farklılıklara rağmen ABD’nin “Almanya’nın en yakın ortağı” olduğunu yineledi.
Pompeo her iki ülkenin de önemli çalışmaları olduğunu söyleyerek Almanya’yı “Önemli bir ortak ve müttefik” olarak nitelendirdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Merkel’le görüşmesinden önce Alman mevkidaşı Haiko Maas’la başkent Berlin’de bir araya gelmiş, görüşmede İran, uluslararası sorunlar ve Almanya-ABD ilişkileri ele alınmıştı.

Merkel, Pompeo ile görüştü

Merkel, Pompeo ile görüştü

Merkel, Pompeo ile görüştü

Merkel, Pompeo ile görüştü

Merkel, Pompeo ile görüştü

Merkel, Pompeo ile görüştü

Merkel, Pompeo ile görüştü

Merkel, Pompeo ile görüştü

Merkel, Pompeo ile görüştü

Merkel, Pompeo ile görüştü

Merkel, Pompeo ile görüştü

Merkel, Pompeo ile görüştü

Merkel, Pompeo ile görüştü

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