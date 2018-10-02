Merkel popüler, Trump dipte

Merkel'in popülaritesi, yüzde 85 ile komşu ülke Hollanda'da zirveyi gördü.Yirmi beş ülkede yapılan bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) küresel imajı Donald Trump'ın başkan seçilmesinden bu yana düşüş gösterdi. PEW Araştırma Merkezi'nin 26 bin kişiyle gerçekleştirdiği anket sonuçları, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ise araştırmada kapsamındaki beş lider arasında öne çıktığını ve katılımcıların yüzde 52'sinin Alman siyasetçiye güvendiğini ortaya koydu.

Liderlere güven sıralamasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 46 ile ikinci gelirken, onu yüzde 34 ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yüzde 30 ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve son sırada yüzde 27 ile Trump takip etti.

Merkel Kuzey Avrupa'da popüler

Almanya Başbakanı'nın popülaritesi, yüzde 85 ile komşu devlet Hollanda'da zirveyi gördü. Merkel'e en çok güvenen diğer ülke vatandaşları ise yüzde 82 ile İsveç ve yüzde 78 ile Fransa oldu. Üst üste dört dönemdir başbakanlık görevini yürüten Merkel'in Almanya'daki popülaritesi ise 2017'deki araştırmaya göre 13 puan gerileyerek yüzde 68'e düştü.