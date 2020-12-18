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Merkel, Şahin ve Türeci ile görüştü: İnanılmaz gurur duyuyoruz

18.12.2020 10:06 | Son Güncelleme:
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Merkel, Şahin ve Türeci ile görüştü: İnanılmaz gurur duyuyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortakları ve bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftiyle video konferans yoluyla görüştü.

Konuşmasına "Bu tür araştırmacıların ülkemizde bulunmasından inanılmaz derecede gurur duyuyoruz" cümlesi ile başlayan Şansölye, onay alan ilk aşının arkasındaki Alman firması BioNTech'e "takdirini" dile getirdi ve bu sayede "birçok hayat kurtarılacağını" söyledi.

BioNTech araştırmacılarının "başarı ve azmini" öven Merkel, aşının arkasındaki mRNA teknolojisinin tanınması yolunda birçok engelle karşılaşmalarına rağmen pes etmediklerini belirtti.

ÖLÜM ORANI REKOR SEVİYEDE

Salgının başından beri ölü sayısında Avrpa ortalamasının altında kalmayı başaran Almanya'da son günlerde ölü sayısı hızla artışa geçmiş durumda. Alman Ulusal Hastalık Kontrol Ajansı Robert Koch Enstitüsü son olarak ülkede 698 yeni ölüm rapor edildiğini söyledi. Bu sayı, koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana en yüksek ikinci değer. Ülkede çarşamba günü vefat sayısının 952'ye ulaşarak rekor kırdığı açıklanmıştı.

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