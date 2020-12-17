Merkel Şahin ve Türeci'yi Aradı: "Almanya Gurur Duyuyor"

Mainz’de bulunan BioNTech şirketinin sahipleri Şahin ve Türeci ile video-konferans yöntemiyle görüşen Merkel, aşının Almanya’dan çıkmış olmasından ve özellikle de Türk kökenli göçmen iki bilim adamı tarafından geliştirilmesinden dolayı gurur duyduğunu söyledi. Kendisinin de fizikçi olduğunu hatırlatan Merkel, "Prof. Şahin ile Dr. Türeci kendi laboratuvarlarında çalışırken, birden tüm dünyanın umudu oldular. Büyük bir sorumluluk üstlendiler. Çok etkileyici iki insan. Almanya bu kalitede bilim adamlarına sahip olduğu için gurur duyuyor" şeklinde konuştu. İki bilim adamının aşı projelerinin başarısına baştan bu yana inanarak çalıştıklarını belirten Merkel, Corona’ya karşı aşının bu kadar çabuk geliştirilmesini "olağanüstü bir bilimsel başarı, ama aynı zamanda bilime inanmamızın, bilim insanlarını desteklememizin bir sonucu" olarak niteledi.

Başbakan Merkel’in şahsında Alman hükümetine Corona’ya karşı aşıyı geliştirme sürecinde verdikleri destek ve kendilerine duyulan güvenden ötürü teşekkür eden Şahin-Türeci çifti, "Yıllardır bilimsel çalışmalarımıza yapılan mali ve manevi destek olmasaydı, bir yıldan az bir sürede Corona aşısını geliştiremezdik" şeklinde konuştu. Bilimsel çalışmalarının 30 yıldır sürdüğünü anımsatan Prof. Şahin, başarılarını 60 ülkeden gelen çok iyi uzman ekibe borçlu olduklarını vurguladı. Aşılama kampanyasına katılımın yüksek olması durumunda en geç 2021 kışında normal yaşama dönülebileceğine inandığı değerlendirmesinde bulunan Prof. Şahin, aşı konusundaki talebi karşılayabilmek için aralıksız çalıştıklarını ve üretimle, dağıtımın Noel Bayramı’nda da süreceğini duyurdu.

Türeci: “Corona kontrol altına alınınca HIV ve kanser çalışmalarına döneceğiz”

Dr. Türeci ise, her konuda ve hemen tüm yaş grupları için çok güvenilir bir aşı geliştirdiklerini, etkisinin yüzde 95 olduğunu ve yan etkilerinin ise başka aşılardakilerden fark göstermediğini belirtti. "BNT162B2" adı verilen aşıya Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından ruhsat verilmesiyle önemli bir hedefe ulaşacaklarını söyleyen Türeci, ilk olarak yaşlı insanlarla, tıp alanında çalışanların aşılanması gerektiğini kaydetti. "Ara hedefe ulaştık, ama bir maratonda olduğumuzu unutmayalım" diyen Türeci, Corona’nın kontrol altına alınması sonrasında, esas ağırlıklı bilimsel araştırma ve çalışmalarına geri döneceklerini ve kanser tümörleri ve HIV’e karşı antikor geliştirmeyi amaçladığını da vurguladı.

Almanya'da 100 aşı merkezi

Sağlık Bakanı Spahn, EMA’nın ruhsatı gelecek hafta Pazartesi vereceğini bildirmişti. Alman hükümeti aşılamanın organizasyonu için, geçen Kasım ayı başında "Ulusal Aşılama Stratejisi" adı altında somut bir yol haritası hazırladı. Buna göre aşılama süreci için 3 milyar Euro tahsis edilirken, ülke çapında toplam 100 özel aşı merkezi kuruldu. Hedef, aşı merkezlerinde doktor muayenehaneleri ya da hastanelerin kapasitesi zorlanmaksızın mümkün olduğunca fazla vatandaşın aşılanabilmesi. Aşılamanın başlamasıyla ilk olarak riskli gruplara aşı yapılacak. 80 yaş üzeri herkesin yanısıra, bakımevlerinde kalanlar, bakıcılar ve çalışanlar da bu grubun içinde yer alacak. 75 yaş üstü yaşlıların yanısıra normal sağlık çalışanları ve polisler gibi kamusal yaşamın sürdürülmesinde önemli görevler icra edenler ikinci grupta yer alırken, geri kalan vatandaşlar şimdiye kadar uygulanan korunma tedbirleriyle bir süre daha yaşamaya devam etmek zorunda kalacak. "Ulusal Aşılama Stratejisi'nin" üçüncü aşamasında, muhtemelen ilkbahar aylarından itibaren ev doktorları muayenehanelerinde aşı yapabilecekler. Başbakan Merkel, halkın yüzde 60'ı ile 70'inin aşı veya hastalığı atlatması sonucu bağışıklık kazanması durumunda "virüsün hemen hemen yenilmiş sayılacağını" belirterek, "ancak ondan sonra kısıtlamaları kaldırabiliriz" şeklinde görüş belirtmişti.