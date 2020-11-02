Merkel: Salgın doğal afet gibi bir şey

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle bugünden itibaren bir ay boyunca geçerli olacak yeni kısıtlamalara ilişkin yaptığı açıklamada, böyle bir kararı almanın kolay olmadığını ancak federal hükümet olarak alınan bu kararın da tamamen arkasında olduklarını dile getirdi.

Hedefe ulaşmak için söz konusu kısıtlamalara uyulması gerektiğini belirten Merkel, "Bir ay boyunca kararlılıkla kısıtlamalara uyarsak, bu salgının ikinci dalgası için bir dalgakıran olabilir" ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merkel, yaşanan pandeminin çok özel ve çok büyük çaba gerektiren bir duruma neden olduğunu ve böylesi bir olayın "ancak yüz yılda bir kez" yaşanabileceğini ifade etti.

Almanya'da halkın yüzde 30'unun risk grubuna dahil olduğunu vurgulayan Angela Merkel, "neredeyse herkesin, hastalığı bulaştırmak istemediği bir tanıdığı var" diyerek, halkın büyük çoğunluğunun kısıtlamalara uyacağına inandığını ve en azından şu an itibarıyla alınan kararların büyük oranda kabul gördüğünü belirtti.