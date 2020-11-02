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Merkel: Salgın doğal afet gibi bir şey

02.11.2020 18:39 | Son Güncelleme

Almanya'da bugün yürürlüğe giren kısıtlamalarla ilgili basın toplantısı düzenleyen Başbakan Merkel, halkın söz konusu kararlara uyacağına inandığını dile getirdi.

Merkel: Salgın doğal afet gibi bir şey

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle bugünden itibaren bir ay boyunca geçerli olacak yeni kısıtlamalara ilişkin yaptığı açıklamada, böyle bir kararı almanın kolay olmadığını ancak federal hükümet olarak alınan bu kararın da tamamen arkasında olduklarını dile getirdi.

Hedefe ulaşmak için söz konusu kısıtlamalara uyulması gerektiğini belirten Merkel, "Bir ay boyunca kararlılıkla kısıtlamalara uyarsak, bu salgının ikinci dalgası için bir dalgakıran olabilir" ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merkel, yaşanan pandeminin çok özel ve çok büyük çaba gerektiren bir duruma neden olduğunu ve böylesi bir olayın "ancak yüz yılda bir kez" yaşanabileceğini ifade etti.

Almanya'da halkın yüzde 30'unun risk grubuna dahil olduğunu vurgulayan Angela Merkel, "neredeyse herkesin, hastalığı bulaştırmak istemediği bir tanıdığı var" diyerek, halkın büyük çoğunluğunun kısıtlamalara uyacağına inandığını ve en azından şu an itibarıyla alınan kararların büyük oranda kabul gördüğünü belirtti.

16 Kasım'da durum değerlendirmesi

Başbakan Merkel, 16 Kasım'da eyalet başbakanlarının da katılımıyla, uygulamaya sokulan kısıtlamalarla ilgili olarak bir ara bilanço değerlendirme toplantısı gerçekleştirileceğini ve söz konusu kısıtlamaların kasım ayı ile sınırlı kalması için siyasi açıdan elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Şu anki vaka sayılarının endişe verici olduğunu vurgulayan Merkel, enfekte sayılarının son iki haftada üç kat arttığını, yoğun bakım hastalarının ise son günde iki katına çıktığını ve bu yüzden kısıtlamalara acilen ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Halkın kısıtlamalara uyup uymayacağı konusundaki bir soruyu, "Ben demokrasilerde mantığın ve sorumluluğun gücüne inanırım" diyerek yanıtlayan Merkel, pandeminin bu kadar uzun sürmüş olmasının insanlarda yarattığı bezginliği anlayabildiğini, "sonbaharda havaların soğuması ile virüsün tüm kuvvetiyle dönüş yaptığını" ve "tünelin ucundaki ışığın şu an epey uzak" olduğunu vurguladı.

"Doğal afet gibi bir şey"

Yaşanan salgını, "toplumun ve siyasetin birlikte üstesinden gelmesi gereken bir doğal afete" benzeten Angela Merkel, kısıtlamalara uyulması ve hastalığın yayılma hızının düşürülmesi durumunda noel döneminde ailelerin bir araya gelebileceğini ifade etti. Merkel diğer yandan bu yıl, büyük yılbaşı partileri düzenlenebileceğine ihtimal vermediğini belirtti.

Bir gazetecinin, toplumsal hayatta birçok alana kısıtlama getirilmesine rağmen dini ayinlere neden izin verildiği şeklindeki sorusuna da yanıt veren Başbakan Merkel, okulların ve yuvaların açık tutulduğu yerde, inanç özgürlüğü kapsamında dini ayinlere de izin verildiğini kaydetti. Merkel, anayasa hukukçularının da konuyu bu şekilde değerlendirdiğini ifade etti.

Reuters,epd,dpa / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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