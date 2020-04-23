Merkel: Salgınla uzun süre yaşamak zorunda kalacağız

Merkel, Federal Mecliste yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle olağanüstü bir dönem yaşandığını ve bu nedenle tüm ülkenin zorlu bir sınavdan geçtiğini ifade etti.

Kovid-19 tedbirlerinin insanları zorladığını belirten Merkel, "Ancak, salgının son aşamasında yaşamıyoruz, hala başlangıçtayız. Salgınla uzun süre yaşamak zorunda kalacağız." dedi.

Alınan tedbirlerin kendisini de etkilediğini anlatan Merkel, bu dönemde karşılıklı güvenin önemli olduğunu kaydetti.

"Sağlık sistemimiz şimdiye kadar bu sınamaya direnebildi." ifadesini kullanan Merkel, her bir Kovid-19 hastasının mümkün olan en iyi tedaviyi aldığına işaret etti.

MERKEL: BİLİMİN MİLLİYETİ OLMAZ

Konuşmasında, Kovid-19 için yapılan aşı çalışmalarına da değinen Şansölye Merkel, koronavirüse karşı mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine dikkati çekti. Merkel, ''Bilimin milliyeti olmaz. Bilim insanlığa hizmet eder. Bu nedenle, bir aşı bulunduğunda herkese sunulmalı ve fiyatı uygun olması gerekir.'' diye konuştu.

Merkel, Kovid-19 nedeniyle ülke çapında getirilen kısıtlama kararlarını kolay almadıklarına dikkati çekerek, "Bu salgın demokrasiye bir dayatma. Çünkü temel hak ve ihtiyaçlarımızı sınırlıyor. Görev sürem boyunca böyle bir kararı almakta bu kadar zorlanmamıştım ama bu zorunluydu." dedi.