Merkel - Sandu ortak basın toplantısı

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanlığı'na aday olan ve bakanlık görevinden istifa edeceğini açıklayan Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in yerine zaman geçmeden atama yapılacağını bildirdi.

Merkel ile Moldova Başbakanı Maya Sandu, başkent Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Alman Şansölye, savunma bakanlığına kimi görevlendireceğinin sorulması üzerine, ''Çok hızlı bir değişim olacak. Federal savunma bakanı emir yetkisine sahip kişi. Böyle bir makam uzun süre boş bırakılamaz. Ancak atamayı zamanı geldiğinde öğreneceksiniz.'' ifadelerini kullandı.

Moldova Başbakanı Maya Sandu ise ülkesinin Almanya ile olan ilişkilerini daha da geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Öte yandan, Merkel'in konuk Başbakan Sandu'yu resmi törenle karşıladığı esnada çok sayıda vatandaş, Merkel'in yine titreme nöbeti geçirip geçirmeyeceği merakıyla başbakanlığa geldi.

Yoğun güvenlik önleminin alındığı töreni vatandaşlar başbakanlık binasının önündeki demir parmaklıkların 50 metre gerisinden takip edebildi.

Törende Merkel'in kameralar önünde tekrar titreme nöbeti yaşaması ihtimaline karşı ikinci kez sandalyeli önlem alındı. Merkel ve Moldova Başbakanı Sandu, iki ülke milli marşlarını sandalyede oturarak dinledi.

