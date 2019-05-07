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Merkel-Serrac görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 23:31 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Berlin’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü - Merkel, Libya'da BM şemsiyesi altında siyasi sürece dönülmesini talep etti

BERLİN (AA) – Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, başkent Berlin’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Merkel, Serrac ile Başbakanlık binasında görüştü.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Merkel ve Serrac'ın, ağırlıklı olarak Libya’nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus’a saldırı başlatmasından sonra Libya’daki mevcut durumu ele aldığını belirtti.

Merkel’in Birleşmiş Milletler (BM) şemsiyesi altında siyasi sürece geri dönülmesini istediğini aktaran Seibert, "Bu bağlamda Şansölye Merkel, BM özel temsilcisinin Libya’da ramazan ayı için çatışmasızlık önerisini memnuniyetle karşıladı." ifadesini kullandı.

Başbakan Merkel’in taraflara müzakere masasına dönmek için hazır olma çağrısında bulunduğunu belirten Seibert, görüşmede, Libya'da mülteci kamplarındaki zor durumdan dolayı buralara insani yardım erişimine ilişkin konuların ele alındığını kaydetti.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, Avrupa turu kapsamında bugün Roma’da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşmüştü.

Serrac, yarın da Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi, ardından İngiltere’ye geçmesi öngörülüyor.

- Libya'daki çatışmalar

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık bir aydır devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün son açıkladığı bilgilere göre, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü aştı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakanı Angela Merkel Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac

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