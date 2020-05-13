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  4. Merkel: "Siber Saldırıya Rağmen Rusya'yla İlişlileri Geliştirmek İstiyorum"

Merkel: "Siber Saldırıya Rağmen Rusya'yla İlişlileri Geliştirmek İstiyorum"

13.05.2020 16:14 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel Çarşamba günü yaptığı açıklamada kendisine yönelik siber saldırılara rağmen Rusya’yla ilişkilerini geliştirme çabalarını sürdüreceğini söyledi. Merkel, siber saldırıları son derece ciddiye aldığını da söyledi

Merkel: "Siber Saldırıya Rağmen Rusya'yla İlişlileri Geliştirmek İstiyorum"

Almanya Başbakanı Angela Merkel Çarşamba günü yaptığı açıklamada kendisine yönelik siber saldırılara rağmen Rusya’yla ilişkilerini geliştirme çabalarını sürdüreceğini söyledi. Merkel, siber saldırıları son derece ciddiye aldığını da söyledi.

“Rusya’yla iyi ilişkiler kurmak için çaba göstereceğim. Çünkü diplomatik çabalarımızı sürdürmek için tüm nedenler var” diye konuştu. Merkel, Rus siber korsanların e-posta adresine yönelik siber saldırı sorusunu “bu, durumu kolay kılmıyor” diye yanıtladı.

Geçen hafta Alman Der Spiegel dergisi, Rus askeri istihbarat teşkilatı GRU’nun 2015 yılında Almanya Başbakanı Angela Merkel’in seçim bölgesindeki ofisine ait birçok yazışmayı ele geçirdiğini yazmıştı.

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