Merkel-Sisi görüşmesi

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından adayların yavaş ortaya çıkmasına ilişkin, bunun açık bir süreç olduğunu söyledi.

Merkel, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada partisinin aralık ayında Hamburg'da yapacağı olağan kongresinde genel başkanlığa aday olmaması ve ortaya çıkan aday isimlerine ilişkin, ''Şu an için bu bir açık süreç. Delegeler nasıl karar verir bakacağız.'' ifadesini kullandı.

Merkel ayrıca parti liderliğinden ayrılacak olmasının uluslararası ortamdaki müzakere gücünü zayıflatacağı iddialarını da reddederek, ''Uluslararası müzakerelerde pozisyonun değişeceğini düşünmüyorum. Hatta başbakanlık görevime daha fazla konsantre olabileceğimi düşünüyorum.'' dedi.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel'in, aralıkta genel başkanlık, 2021'de de başbakanlık için yeniden aday olmayacağını açıklaması, ülkede geniş yankı bulmuştu.