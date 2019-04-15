Merkel, Sisi ile Libya ve Sudan'daki durumu görüştü

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Libya ve Sudan’daki durumu ele aldı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert’in yazılı açıklamasına göre, Şansölye Merkel, Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Libya ve Sudan’daki güncel durumu ele alan Merkel, General Halife Hafter yönetimindeki birliklerin ilerlemesinin neden olduğu Libya'daki askeri gerilimin artmasından endişe duyduğunu belirtti, hızlı bir şekilde müzakerelere ve Birleşmiş Milletler yönetiminde yürütülen siyasi sürece geri dönülmesini istedi.

Sudan'a ilişkin de iktidarın hızlı şekilde sivil bir geçici hükümete devredilmesinin önemli olduğunu ifade eden Merkel, bunu, ekonomik ve siyasi reformlara ilişkin Sudan halkının beklentilerini karşılayacak inandırıcı ve kapsayıcı bir siyasi sürecin izlemesi gerektiğini kaydetti.

