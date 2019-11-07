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Merkel-Stoltenberg ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 20:20 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - ''(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO açıklaması) Bu bakış açısı benim bakış açım değil'' - ''(Barış Pınarı Harekatı) Harekatın uluslararası hukuka tümüyle uygun olduğu konusunda çekincelerimiz var ancak Suriyeli birçok mülteciyi kabul eden Türkiye'nin de kendi meşru güvenlik gerekçeleri mevcut. Ne olursa olsun iletişimde kalmak önemli'

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) hakkındaki açıklamalarına katılmadığını söyledi.

Başbakan Merkel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ''NATO'da beyin ölümü gerçekleşti'' sözlerini keskin ifadeler olarak niteleyen ve bu çıkışı gerekli de görmediğini belirten Merkel, ''Bu bakış açısı benim bakış açım değil.'' diye konuştu.

Merkel, Avrupa'nın kendi kaderini kendi eline alması gerektiğini hep ifade ettiğini ancak NATO'nun kendileri için pazarlık konusu yapılamayacağını vurguladı.

İran'ın uranyum zenginleştirmesi çalışmalarına da değinen Merkel, Dışişleri Bakanı'nın İran ile temasta olduğunu ve yanlış adım atılmaması konusunda görüş belirttiğini ifade etti.

Stoltenberg ile Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı da konuştuklarını dile getiren Merkel, Suriye'nin kuzeyinde yaşananlardan endişe ettiklerini belirterek, ''Harekatın uluslararası hukuka tümüyle uygun olduğu konusunda çekincelerimiz var ancak Suriyeli birçok mülteciyi kabul eden Türkiye'nin de kendi meşru güvenlik gerekçeleri mevcut.Ne olursa olsun iletişimde kalmak önemli.'' ifadelerini kullandı.

- Alman Savunma Bakanı Karrenbauer'in önerileri

Şansölye Merkel, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in açıklamalarına da destek verdi.

Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge önerisini iyi bir fikir olarak gördüğünü anlatan Merkel, buna bir imkan tanınmasını düşündüğünü ifade etti.

Merkel ancak bu konuda Almanya, İngiltere, Fransa, Türkiye ve Rusya ile bir araya gelinip konuşulması gerektiğini kaydetti.

Merkel ayrıca Ulusal Güvenlik Konseyi önerisine birlik partileri olarak yıllardır sıcak baktıklarını ancak şimdi bunun tartışılma noktasına gelebildiğine işaret ederek, güvenlik kurulunun temsili demokrasilerin temel yapılarından olduğunu vurguladı.

- NATO her geçen gün güçleniyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Macron'un ifadelerinin aksine NATO'nun güçlü olduğuna ve ittifak ülkelerinin her geçen gün güçlerini artırdıklarına dikkati çekti.

Stoltenberg, Avrupa'nın kendi askerinin NATO'nun yerini alamayacağını yineleyerek o nedenle karşılıklı daha fazla iş birliği yapılması gerektiğini ifade etti.

Stoltenberg ayrıca NATO üyelerinin İran'ın uranyum zenginleştirmesinden endişe duyduğunu da söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakan Angela Merkel NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

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