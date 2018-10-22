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Merkel Suudilere silah ihracatının durdurulmasını istiyor

22.10.2018 08:24 | Son Güncelleme

Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul eden Suudi Arabistan'a yapılan silah sevkiyatının geçici olarak durdurulacağını söyleyen Almanya Başbakanı Merkel, uluslararası topluma Suudilere karşı ortak hareket etme çağrısı yaptı.

Merkel Suudilere silah ihracatının durdurulmasını istiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye’de konsolosluk binasında öldüğünü kısa süre önce kabul eden Suudi Arabistan'a silah sevkiyatının geçici olarak durdurulacağını söyledi.

Pazar akşamı Berlin'de açıklamalarda bulunan Merkel, "Silah ihracatının şu an içerisinde bulunduğumuz şartlar altında gerçekleşmesi söz konusu olamaz" dedi. Kaşıkçı'nın öldürülmesini "en sert biçimde" kınayan Başbakan, Körfez ülkelerine halihazırda sınırlandırılmış bulunan silah ihracatının durdurulmasını talep eden herkesle hemfikir olduğunu ifade etti.

Merkel, Suudi hükümetinin olayı acilen açıklığa kavuşturması gerektiğine dikkat çekti. Olayın Suudi sorumlularından hesap sorulması gerektiğinin altını çizen Başbakan, Alman hükümetinin Suudi Arabistan'a karşı benimsenecek tavır konusunda uluslararası bir fikir birliği arayışında olduğunu da sözlerine ekledi.

Yeşiller Partisi Meclis Grubu Başkanı Anton Hofreiter ise, hükümete somut adım atma çağrısında bulundu. Alman "silah ihracatında politika değişimi" talebinde bulunan Hofreiter, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Çatışma bölgeleri ve otoriter devletlere yapılan silah ihracatına kalıcı bir şekilde son verilmesi gerekiyor" dedi. Hofreiter, "Eğer Angela Merkel söylediklerinde gerçekten ciddiyse, şu ana kadar Suudi Arabistan'a izni çıkan tüm silah ihracatı kararlarını geri çekmeli ve izlediği silah politikasını topyekün teste tabi tutmalı" dedi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim'de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdiğinden itibaren haber alınamamıştı. Washington Post yazarı Kaşıkçı, Suudi kraliyet ailesine karşı eleştirel tutumuyla tanınıyordu.

DW,rtr/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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