Merkel: Suudilere silah satışı yapılmayacak

Berlin, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi sonrasında Riyad’a silah satışlarını tümüyle durdurmuştu.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'in Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararında bir değişikliğe gitmeyeceğini söyledi. Ürdün Kralı II. Abdullah ile Berlin'de yaptığı görüşme sonrası bir açıklama yapan Merkel "Federal hükümetin tutumunu değiştirmesi için şu anda herhangi bir koşul göremiyorum" dedi. Başbakan kararının şekillenmesinde Yemen'deki çatışmaların rol oynadığını belirtti.

Merkel konuşmasında hafta sonunda Suudi Arabistan'daki iki büyük petrol tesisine düzenlenen saldırılara da değindi. Almanya Başbakanı, saldırıların "Yemen ihtilafına diplomatik bir çözüm bulmak için, her ne kadar son derece zor gözükse de şu anda herkesin mümkün olan her şeyi yapmak zorunda olduğunu bir kez daha" gösterdiğini söyledi.

Merkel: Bekleyeceğiz

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıların "elbette kınanmaya değer" olduğunu belirten Merkel bir tarafı suçlamaktan ise kaçındı. Merkel federal hükümetin konuya nasıl yanıt verilmesi gerektiği konusunda "kesin bir yaklaşım" belirlemek için tarafların sunacağı bilgileri bekleyeceğini söyledi.