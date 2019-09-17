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Merkel: Suudilere silah satışı yapılmayacak

17.09.2019 16:33 | Son Güncelleme

Başbakan Merkel, Almanya'nın Suudi Arabistan’a silah satışlarını durdurma kararını değiştirmeyeceğini söyledi.

Berlin, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi sonrasında Riyad’a silah satışlarını tümüyle durdurmuştu.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'in Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararında bir değişikliğe gitmeyeceğini söyledi. Ürdün Kralı II. Abdullah ile Berlin'de yaptığı görüşme sonrası bir açıklama yapan Merkel "Federal hükümetin tutumunu değiştirmesi için şu anda herhangi bir koşul göremiyorum" dedi. Başbakan kararının şekillenmesinde Yemen'deki çatışmaların rol oynadığını belirtti.

Merkel konuşmasında hafta sonunda Suudi Arabistan'daki iki büyük petrol tesisine düzenlenen saldırılara da değindi. Almanya Başbakanı, saldırıların "Yemen ihtilafına diplomatik bir çözüm bulmak için, her ne kadar son derece zor gözükse de şu anda herkesin mümkün olan her şeyi yapmak zorunda olduğunu bir kez daha" gösterdiğini söyledi.

Merkel: Bekleyeceğiz

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıların "elbette kınanmaya değer" olduğunu belirten Merkel bir tarafı suçlamaktan ise kaçındı. Merkel federal hükümetin konuya nasıl yanıt verilmesi gerektiği konusunda "kesin bir yaklaşım" belirlemek için tarafların sunacağı bilgileri bekleyeceğini söyledi.

Henüz saldırıya ilişkin ortada "nihai bir tablo olmadığını" belirten Merkel gelişmeleri bölgedeki gergin durumun geniş bağlamı içerisinde ele alınması gerektiğini söyledi.

Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'ten milletvekili Jürgen Hardt, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yöenlik saldırılar sonrasında Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah satışlarına tekrar başlaması gerektiğini söylemişti. Hardt "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisini korumasının Almanya'nın kendi istikrar çıkarlarına" olduğunu belirtmişti.

CDU milletvekili Hardt "O nedenle silahlanma işbirliğimizi yeniden gözden geçirmeliyiz" diye konuşmuştu.

Kaşıkçı cinayetinden beri satışlar durdu

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan Alman hükümeti Mart 2017'deki koalisyon pazarlıkları sırasında Yemen savaşına "dolaysız" bir biçimde taraf olan ülkelere silah ihracatının durdurulması konusunda mutabık kalmıştı.

Alınan karar imzalanan koalisyon sözleşmesine de yansımış ancak metinde silah ihracatına imkan veren çeşitli boşluklar da bırakılmıştı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine hükümet Kasım 2018'de Suudi Arabistan'a silah satışlarının tümüyle durdurmuştu.

Alınan karar bu yılın Mart ayında altı ay süreyle uzatılmıştı. Sürenin yeniden uzatılıp uzatılmayacağına 30 Eylül tarihinde karar verilecek.

Suudi Arabistan'da devlete ait petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise Cumartesi günü sabaha karşı silahlı insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlenmişti. Saldırının sorumluluğunu Yemen'deki İran destekli Şii milisleri üstlenmişti. Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonun sözcüsü Turki el Maliki ise dün saldırının Yemen kaynaklı olmadığını açıklamıştı. Açıklamada saldırının İran silahlarıyla yapıldığı belirtilmişti. ABD de saldırıdan İran'ı sorumlu tutuyor.

DW, dpa, AFP / EC, GA

©Deutsche Welle Türkçe

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