HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Merkel: Taliban'la tahliyeler konusunda müzakere edeceğiz

Merkel: Taliban'la tahliyeler konusunda müzakere edeceğiz

06.09.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Taliban ile tahliyeler konusunda müzakere edeceklerini açıkladı.

Merkel: Taliban'la tahliyeler konusunda müzakere edeceğiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, pazar günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Almanya için çalışmış olan insanları ülke dışına getirmeyi sürdürme ve emniyete alma konusunda Taliban ile konuşmak zorundayız" dedi.

Hagen kentinde yaptığı açıklamada Merkel kalkınma örgütlerinde çalışan ve artık kendilerini Afganistan'da güvende hissetmeyen insanları ülkenin dışına çıkarılması gerektiğini söyledi. Merkel ağustos ayı sonunda yaptığı hükümet açıklamasında da Almanya'nın Talibanile müzakere edeceğini ifade etmişti.

Merkel, kuraklık ve açlık sorunu ile boğuşan Afganistan'da uluslararası yardım örgütlerinin insani durumun iyileştirilmesi için çalışmalarına devam edebilmesi gerektiğini belirtti. Almanya Başbakanı başkent Kabil'deki havalimanının tekrar faaliyete geçmesini de "iyi bir işaret" olarak değerlendirdi.

Taliban: Merkel'in ziyaretinden memnuniyet duyarız

Afganistan'da yönetimi ele geçiren radikal İslamcı Taliban'dan da bir açıklama geldi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Merkel'in Afganistan'a yapacağı bir ziyaretten memnuniyet duyacaklarını söyledi. Bild'e bir açıklama yapan Mücahid "Angela Merkel candan bir biçimde karşılanacaktır" diye konuştu.

Alman hükümetinden Afganistan'a mali desteğini sürdürmesini isteyen Mücahid "Almanya'nın insani alanda destek vermesini ve Alman hükümetinin yapabildiği sürece yardımlarda bulunmasını istiyoruz" diye konuştu. Mücahid Afganistan'ın sağlık, eğitim ve altyapıda desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek Alman hükümetinin girişimcilerin Afganistan'da yatırımlarda bulunması konusunda da cesaretlendirebileceğini söyledi.

Almanya'daki Afgan sığınmacılara dönme çağrısı yapan Mücahid "Başta Almanya olmak üzere yurtdışında sığınmacı olarak bulunan tüm Afganların ülkelerine geri dönmesini istiyoruz" dedi.

Reuters, AFP / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürünOltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürün
PARTNERYeniden imaj değiştiren Songül Karlı kuaförünü öpücüklere boğduYeniden imaj değiştiren Songül Karlı kuaförünü öpücüklere boğdu
Esenyurt'ta korkunç olay! Son anda canlarını kurtardılarEsenyurt'ta korkunç olay! Son anda canlarını kurtardılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni dönem resmen başladı! İşte hayatımızda değişecekler

Yeni dönem resmen başladı! İşte hayatımızda değişecekler

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

Caner Erkin havaalanından döndü!

Caner Erkin havaalanından döndü!

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Yaşadığı korku yüzüne yansıdı! Üzerindeki kanı babası temizledi

Yaşadığı korku yüzüne yansıdı! Üzerindeki kanı babası temizledi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.