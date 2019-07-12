Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Berlin'de bu basit çözümü neden daha önce hiç kimse düşünemedi? Almanya Başbakanı Angela Merkel, Perşembe günü Danimarka Başbakanı'nı ağırlarken Berlin'de düzenlenen askeri törene oturarak katıldı. İki ülkenin başbakanları milli marşlarını oturarak dinlendi. Merkel için herşey sakin ve yolundaydı.

Almanya'nın 64 yaşındaki Başbakanı Angela Merkel, son üç hafta içinde üçüncü kez geçen Çarşamba günü Başbakanlık'taki bir toplantı sırasında titredi. Titredikten kısa bir süre sonra sakin ve nesnel bir şekilde "İyiyim. Ukrayna Başbakanı Selenski için düzenlenen askeri tören sırasında da söylemiştim. Bu durum belli ki henüz sona ermedi, ama ilerlemeler var. Bir süre bu şekilde yaşamam gerekiyor. Ama çok iyiyim. Endişeye gerek yok" açıklamasını yaptı. Merkel bu açıklamadan bir saat sonra tekrar şiddetli bir şekilde titredi.

Merkel, Ukrayna Devlet Başkanı'nı ağırlarken yaşadığı ilk titreme nöbetinden sonra Başbakan'ın yeterince su içmediği açıklanmıştı. Titremede nöbetinin ilk yaşandığı 18 Haziran günü Berlin'de hava gerçekten de çok sıcaktı. Başbakanlık'ta yaşanan ikinci titreme nöbetinden sonra ise gazeteciler, bunun bir tür fiziksel reaksiyon olduğunu öğrendi. Ve bu açıklamadan sonra Başbakan'ın sağlık durumuna Başbakanlık Basın Bürosu tarafından gizli bir devlet meselesi olarak muamele edildiği anlaşıldı. Üçüncü titremeden sonra da Merkel'in durumunun iyi olduğunu ve randevularını iptal etmeyeceği açıklandı. Merkel de üçüncü kez iyi olduğunu tekrarladı.