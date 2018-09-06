Merkel: Türk ekonomisinin gelişmesi Almanya'nın çıkarına

Merkel İdlib'e olası operasyon konusunda ise uyardı.Almanya Başbakanı Angela Merkel RTL/ntv televizyonlarına verdiği "yaz söyleşisinde" Türkiye ile ilişkiler ve İdlib'e olası operasyon konusunda açıklamalarda bulundu. Türkiye ekonomisinin gelişmesinin stratejik gerekçeler nedeniyle Almanya'nın çıkarına olduğunu söyleyen Merkel, "Türkiye'yi zayıflatacak bir harekette bulunursak, çıkarlarımıza uygun hareket etmiş olmayız" ifadesini kullandı. Türkiye'deki ekonomik sorunlara atıfta bulunan Almanya Başbakanı, "Türkiye'nin ekonomik açıdan makul ölçüde gelişmesi stratejik açıdan çıkarımıza" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül sonunda Almanya'ya yapacağı ziyarete de değinen Merkel, bu konuda sadece "siyah ya da beyaz" düşünülmemesi gerektiğini ifade etti. Almanya'da üç milyona yakın Türkiye kökenlinin yaşadığını belirten Merkel, bu nedenle iki ülke arasında özel bir bağ olduğunu hatırlattı.

"Ciddi görüş ayrılıkları var"

Türkiye'deki gelişmeler ve Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları konusunda Türkiye ile Almanya arasında "ciddi görüş ayrılıkları" olduğunu da söyleyen Merkel, "Türkiye'de hâlâ cezaevinde olan Alman vatandaşları var. Onların serbest bırakılmaları için çabalarımıza devam edeceğiz" dedi. Almanya Başbakanı, bu konuda Türkiye ile yapılan "ısrarlı konuşmalar"ın bazı Alman vatandaşlarının serbest bırakılmasını sağladığını kaydetti.