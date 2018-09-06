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Merkel: Türk ekonomisinin gelişmesi Almanya'nın çıkarına

06.09.2018 18:26 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel, Türk ekonomisindeki olumlu gelişmelerin Almanya'nın stratejik açıdan yararına olduğunu söyledi.

Merkel: Türk ekonomisinin gelişmesi Almanya'nın çıkarına

Merkel İdlib'e olası operasyon konusunda ise uyardı.Almanya Başbakanı Angela Merkel RTL/ntv televizyonlarına verdiği "yaz söyleşisinde" Türkiye ile ilişkiler ve İdlib'e olası operasyon konusunda açıklamalarda bulundu. Türkiye ekonomisinin gelişmesinin stratejik gerekçeler nedeniyle Almanya'nın çıkarına olduğunu söyleyen Merkel, "Türkiye'yi zayıflatacak bir harekette bulunursak, çıkarlarımıza uygun hareket etmiş olmayız" ifadesini kullandı. Türkiye'deki ekonomik sorunlara atıfta bulunan Almanya Başbakanı, "Türkiye'nin ekonomik açıdan makul ölçüde gelişmesi stratejik açıdan çıkarımıza" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül sonunda Almanya'ya yapacağı ziyarete de değinen Merkel, bu konuda sadece "siyah ya da beyaz" düşünülmemesi gerektiğini ifade etti. Almanya'da üç milyona yakın Türkiye kökenlinin yaşadığını belirten Merkel, bu nedenle iki ülke arasında özel bir bağ olduğunu hatırlattı.

"Ciddi görüş ayrılıkları var"

Türkiye'deki gelişmeler ve Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları konusunda Türkiye ile Almanya arasında "ciddi görüş ayrılıkları" olduğunu da söyleyen Merkel, "Türkiye'de hâlâ cezaevinde olan Alman vatandaşları var. Onların serbest bırakılmaları için çabalarımıza devam edeceğiz" dedi. Almanya Başbakanı, bu konuda Türkiye ile yapılan "ısrarlı konuşmalar"ın bazı Alman vatandaşlarının serbest bırakılmasını sağladığını kaydetti.

Ortadoğu'da da durumun belirsiz olduğunu belirten Merkel, "Bu noktada bir köprü kurulması, Türkiye ile uzlaşma önemli. Her şeye rağmen görüş ayrılıkları konusunda açık konuşulacak" dedi.

İdlib'e operasyon hazırlığı

Almanya Başbakanı Suriye ordusunun muhaliflerin olduğu İdlib'e operasyon olasılığına da değindi. Operasyonun insani bir felakete yol açmasının mutlaka engellenmesi gerektiğini söyleyen Merkel, "Radikal güçlerle mücadele edilmesine, ancak sivillerin korunmasına çalışılmak zorunda. Bu çok büyük ve önemli bir görev" dedi. Merkel bu konuda Rusya ve Türkiye liderleri ile de konuştuğunu söyleyerek, "Bu konuda çok ciddi bir konuşma gerçekleştirdik" dedi.

Merkel'in bu açıklamaları, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Türkiye ziyaretinin ardından geldi. Maas, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüş, Çavuşoğlu ile yaptıkları basın toplantısında her iki dışişleri bakanı da iki ülke arasında yakınlaşma mesajları vermişti.

dpa,AFP,rtr/HT,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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