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“Merkel, Türk-Yunan Donanmalarının Sıcak Temasını Son Anda Önledi”

22.07.2020 17:34 | Son Güncelleme

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Angela Merkel, Türk ve Yunan donanmaları arasında sıcak teması son anda önledi

“Merkel, Türk-Yunan Donanmalarının Sıcak Temasını Son Anda Önledi”

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Angela Merkel, Türk ve Yunan donanmaları arasında sıcak teması son anda önledi.

Önce Bild gazetesi, ardından da diğer Alman gazetelerinde, Başbakanlığa yakın kaynaklara atıfta bulunarak verilen haberlere göre, Türkiye ve Yunanistan arasında günlerdir süren kıta sahanlığı tartışması dün tehlikeli bir boyut kazandı. Türkiye’nin Meis Adası yakınlarında sismik araştırmalara başlayacağını duyurmasından sonra, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, donanmasını bölgeye yönlendirme emrini verdi. Bunun üzerine Türk donanması da harekete geçerek, bölgeye doğru yol almaya başladı. Sıcak temas ve çatışma ihtimali üzerine Yunan Başbakan, Angela Merkel’i arayarak, durum hakkında bilgi verdi. Merkel bu konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak, gerilimi yumuşatıcı bir adım atmasını istedi ve arabuluculuk yapabileceğini söyledi.

Alman medyasına göre, Merkel’in Erdoğan’ı ikna etmesi sonrasında Türk savaş gemileri bölgeden geri çekildi. Başbakan Merkel’in sözcüsü, Erdoğan-Merkel görüşmesini doğrularken, iki liderin ‘Ege ve Akdeniz’deki durumu’ ele aldıklarını söylemekle yetindi. Sözcü, Merkel’in bu konuyla bağlantılı görüşmelerinin süreceğini, Çarşamba akşam saatlerinde Miçotakis’le bir telefon konuşması planlandığını da ekledi.

Ankara’dan sabah saatlerinde yapılan resmi açıklamada, Erdoğan ve Merkel’in, Libya ve Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere iki ülke arasındaki güncel konuları değerlendirdikleri belirtilmişti.

Dün Atina’ya ziyarette bulunan Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’nin doğalgaz ve petrol arama çalışmaları için sismik araştırmalara başlamasını sert sözlerle eleştirdi. Türkiye’nin uluslararası hukuk kurallarına uymadığını iddia eden Maas, “Ankara ve AB arasındaki ilişkilerin gelişebilmesi için, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gerginliği artırıcı eylemlerden kaçınması gerekiyor“ şeklinde konuştu. Üç hafta önce Berlin’de Maas’la biraraya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin sondaj çalışmalarının Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşeceğini ve hukuk kurallarına aykırı olmadığını açıklamıştı.

Türk dışişlerinden bugün yapılan bir yeni açıklamada, sismik ve sondaj çalışmalarının, “Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içinde gerçekleşeceği” vurgulandı. Yunan Başbakanı Mitçotakis, Pazartesi günü Brüksel’de katıldığı AB Zirvesi’nde, Ankara’nın doğalgaz arama çalışmalarından vazgeçmemesi durumunda, AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulamasını talep etmişti.

Berlin’deki diplomatik kaynaklar, 1 Temmuz’da AB Dönem Başkanlığı’nı üstlenen Almanya’nın, özellikle de Başbakan Merkel’in yaptırımlara karşı olduğu ve tansiyonun düşürülmesi için katkıda bulunmayı hedeflediği görüşünde. Almanya’nın gerilimi yumuşatıcı girişimlerinin süreceği ve önümüzdeki ay Berlin’de yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısına kadar kalıcı bir plan üzerinde çalışacağı tahmin ediliyor.

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