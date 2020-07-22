“Merkel, Türk-Yunan Donanmalarının Sıcak Temasını Son Anda Önledi”

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Angela Merkel, Türk ve Yunan donanmaları arasında sıcak teması son anda önledi.

Önce Bild gazetesi, ardından da diğer Alman gazetelerinde, Başbakanlığa yakın kaynaklara atıfta bulunarak verilen haberlere göre, Türkiye ve Yunanistan arasında günlerdir süren kıta sahanlığı tartışması dün tehlikeli bir boyut kazandı. Türkiye’nin Meis Adası yakınlarında sismik araştırmalara başlayacağını duyurmasından sonra, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, donanmasını bölgeye yönlendirme emrini verdi. Bunun üzerine Türk donanması da harekete geçerek, bölgeye doğru yol almaya başladı. Sıcak temas ve çatışma ihtimali üzerine Yunan Başbakan, Angela Merkel’i arayarak, durum hakkında bilgi verdi. Merkel bu konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak, gerilimi yumuşatıcı bir adım atmasını istedi ve arabuluculuk yapabileceğini söyledi.

Alman medyasına göre, Merkel’in Erdoğan’ı ikna etmesi sonrasında Türk savaş gemileri bölgeden geri çekildi. Başbakan Merkel’in sözcüsü, Erdoğan-Merkel görüşmesini doğrularken, iki liderin ‘Ege ve Akdeniz’deki durumu’ ele aldıklarını söylemekle yetindi. Sözcü, Merkel’in bu konuyla bağlantılı görüşmelerinin süreceğini, Çarşamba akşam saatlerinde Miçotakis’le bir telefon konuşması planlandığını da ekledi.