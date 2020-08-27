Merkel: "Türk Yunan Geriliminden Endişeliyiz"

Başbakan Angela Merkel, Akdeniz'in doğusundaki güncel gelişmelerin kendisini çok endişelendirdiğini söyledi. Berlin’de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelen Merkel, "Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilim iki NATO üyesi arasında olduğu için bizi çok endişelendiriyor" şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri: “Anlaşmazlık hukuk temelinde çözülmeli”

Almanya’nın gerilimin azaltılması için devreye girdiğini ve arabuluculuk yaptığını belirten Merkel, Stoltenberg ile de gerginliği azaltabilmek için doğru yolu ve imkanları aradıklarını açıkladı. Avrupa Birliği (AB) savunma ve dışişleri bakanlarının toplantıları nedeniyle Berlin'de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, iki ülke arasında gerilimin azaltılmasına ve diyaloğa ihtiyaç olduğunu söyledi. Almanya’nın tansiyonu düşürme girişimlerini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Stoltenberg, "Ankara ve Atina arasındaki anlaşmazlık, müttefiklik dayanışması ruhu ve uluslararası hukuk temelinde çözülmeli" dedi.