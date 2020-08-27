Merkel: "Türk Yunan Geriliminden Endişeliyiz"

Başbakan Angela Merkel, Akdeniz'in doğusundaki güncel gelişmelerin kendisini çok endişelendirdiğini söyledi. Berlin’de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelen Merkel, "Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilim iki NATO üyesi arasında olduğu için bizi çok endişelendiriyor" şeklinde konuştu.
NATO Genel Sekreteri: “Anlaşmazlık hukuk temelinde çözülmeli”
Almanya’nın gerilimin azaltılması için devreye girdiğini ve arabuluculuk yaptığını belirten Merkel, Stoltenberg ile de gerginliği azaltabilmek için doğru yolu ve imkanları aradıklarını açıkladı. Avrupa Birliği (AB) savunma ve dışişleri bakanlarının toplantıları nedeniyle Berlin'de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, iki ülke arasında gerilimin azaltılmasına ve diyaloğa ihtiyaç olduğunu söyledi. Almanya’nın tansiyonu düşürme girişimlerini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Stoltenberg, "Ankara ve Atina arasındaki anlaşmazlık, müttefiklik dayanışması ruhu ve uluslararası hukuk temelinde çözülmeli" dedi.
Almanya Yunanistan ve Türkiye’den tatbikatlarını sonlandırmasını istedi
Doğu Akdeniz’deki doğalgaz kaynaklarına bağlı olarak yaşanan gerginlik bugün başlayacak ve yarına kadar sürecek AB Dışişleri Bakanları toplantısının da ana konularından biri olacak. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Andrea Sasse, bugünkü toplantının birinci gündem maddesinin Belarus, ikinci gündem maddesinin ise Türkiye olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ev sahipliğinde ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, Maas’ın arabuluculuk yapmak üzere Atina ve Ankara'ya yaptığı ziyaretlerden sonra, tarafların pozisyonlarıyla ilgili izlenimlerini aktarması bekleniyor. Maas her iki başkentte mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, Yunanistan ve Türkiye‘nin doğrudan görüşmelerini önerirken, Almanya’nın bu konuda da arabuluculuk yapabileceğini söylemişti. Dışişleri Bakanı Maas, toplantı başlamadan yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan’a bir çağrı yaparak, bölgedeki tatbikatları sonlandırmalarını istedi. Bunun doğrudan görüşmelerin gerçekleşebilmesi için bir koşul olduğunu ifade eden ve isim vermeden Fransa’yı eleştiren Maas, "Bölgede çeşitli donanmalara ait gemiler karşı karşıyayken, tarafların masaya oturmasını bekleyemeyiz" dedi.
AB Konsey Başkanı’ndan Türkiye’ye yaptırım açıklaması
Fransa, Yunanistan’a destek amacıyla geçen hafta bölgeye bir savaş gemisi yollamıştı.Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj çalışmalarının uluslararası hukukla bağdaşıp bağdaşmadığına yetkili mahkemelerin karar vermesi gerektiğini ifade eden Alman bakan, toplantıda Türkiye’ye yönelik yaptırımların gündemde olmayacağını da ifade ederek, "İhtilaf birkaç hafta içinde çözülemezse, bu konu o zaman gündeme gelebilir" değerlendirmesini yaptı. Berlin’deki toplantı öncesinde, AB Konsey Başkanı Charles Michel, "AB'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a tam destek verdiğini, Türkiye Doğu Akdeniz'deki provokatif adımlardan vazgeçmezse her türlü yaptırım olasılığının masada olacağını, Josep Borrell'in Türkiye'ye uygulanacak yaptırım önerilerini hazırlayacağını" açıklamıştı. Ancak Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplantının gayrıresmi olduğunu vurgulanarak, herhangi bir karar çıkmasının söz konusu olmadığı belirtilmişti.