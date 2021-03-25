Merkel Türkiye ile diyalog ve işbirliğini savundu

Merkel’ın Türkiye için “stratejik önem taşıyan komşu” vurgusu dikkat çekti.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ilişkilerin masaya yatırılacağı AB Zirvesi öncesinde kritik mesajlar verdi. Video konferans yoluyla yapılacak zirve öncesinde Federal Meclis'te konuşan Merkel, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Türkiye'yi eleştirdi, ancak AB'nin refahı için işbirliği ve diyalogun önemli olduğunu savundu. Kuzey Afrika, Suriye ve Ukrayna'ya işaret ederek Avrupa'nın çok sayıda ihtilafla çevrili olduğuna, AB'de refahın ancak "birlik sınırı dışındaki komşu ülkelerle iyi ilişkiler yoluyla" korunabileceğine vurgu yapan Merkel, "Bu da, özellikle NATO üyesi Türkiye ile ilişkiler için geçerli" sözlerini kaydetti. "Türkiye'nin son aylarda Doğu Akdeniz bölgesinde gerilimi düşürme sinyalini vermiş olması iyi bir haber" diyen Merkel, Ankara'nın Atina ile diyalog sürecini yeniden başlattığını, BM himayesindeki Kıbrıs görüşmelerinin de devam edeceğine işaret etti.

Aralık Zirvesi'nde, gerilimi düşürmesi halinde Türkiye'ye işbirliği imkanı önerdiklerini hatırlatan Merkel, AB zirvesinde bu konuda nasıl bir yol haritası izleneceğini görüşeceklerini söyledi. Türkiye için "komşu" vurgusu Merkel'ın, Avrupalı mevkidaşlarıyla zirvede yapılacak görüşmelerin çetin geçeceği öngörüsünü dile getirdiği değerlendirmesinde, Türkiye'nin AB adaylığından hiç söz etmeyerek "komşu” vurgusu yapması ise dikkat çekti. Merkel, "Şimdiden söyleyeceğim: Avrupa Konseyi'ndeki Türkiye görüşmeleri kolay olmayacak ama sonuca ulaşabilmemizi umut ediyorum. Türkiye sadece NATO partneri ve müttefik değil, aynı zamanda doğrudan komşumuz, AB dış sınırlarındaki ikinici en yüksek nüfuslu ülke olarak da stratejik önem taşıyan bir ülke" diye konuştu. İnsan hakları beklentisi Merkel, Almanya'daki Türkiye kökenlilere dikkat çekerek, "Biz Almanların Türkiye ile çok yakın ilişkileri var" demekle birlikte, Türkiye'deki iç siyasi gelişmeleri gözardı edemeyeceklerini söyledi. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini, "Verilmiş çok talihsiz bir mesaj. Türkiye'nin sözleşmeye taraf olmaya devam etmesini dilerdik" sözleriyle değerlendiren Angela Merkel, "Türkiye'nin hukuk devleti standartlara uymasını bekliyoruz, pek çok durumda insan haklarına saygı gösterilmediğini tespit ediyoruz" dedi.