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Merkel: Türkiye ile müzakereler ucu açık sürdürülüyor

16.05.2019 13:21 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ile müzakerelerin ucu açık olarak sürdürüldüğünü ancak Türkiye’nin AB’ye tam üye olmasını öngörmediğini her zaman tekrarladığını söyledi.

Merkel: Türkiye ile müzakereler ucu açık sürdürülüyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel Süddeutsche Zeitung'a Avrupa'nın geleceğiyle ilgili endişelerinden bahsetti ve güncel gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel verdiği mülakatta gazetenin "Manfred Weber, Türkiye ile üyelik müzakerelerini hemen durduracağını söyledi. Siz ise sonlandırmayı sürekli reddettiniz" şeklindeki vurgusuna, Türkiye ile müzakerelerin ucu açık olarak sürdürüldüğü yanıtını verdi. Merkel ancak “Türkiye’nin AB’ye tam üye olmasını hiçbir zaman öngörmediğini” her zaman söylediğini de vurguladı.

Merkel, "Yerel seçimlerden sonra yaşanan güncel gelişmeler, Türkiye'nin üyelik olasılığını artırmadı. Aksine Türkiye'deki gelişmelerin yönü konusunda bir endişe nedeni oluşturuyor. Türkiye’nin AB'ye tam üye olmasını öngörmediğini her zaman söyledim. Müzakereler ucu açık olarak sürdürülüyor. Her zaman bizim için çok önemli olan bu ülkeye yönelik özel ilişkilerden bahsettim. Siyasi etikle ilgili düşünceler birçok noktada farklılıklar gösteriyor ancak buna rağmen ortak çıkarlar söz konusu - Suriye ve İslamcı terörle mücadele konularını düşünelim. Dış politika her zaman değerler ve çıkarların bir karışımıyla yapılır. Burada doğru dengeyi bulmak lazım" şeklinde konuştu.

"Birçokları gibi ben de Avrupa için endişeleniyorum"

Merkel Avrupa'nın geleceği konusunda gelecekte daha fazla sorumluluk alacağını söyledi. "Birçokları Avrupa için endişeleniyor, ben de buna dahilim. Bu nedenle diğerleriyle birlikte Avrupa'nın kaderiyle ilgilenme konusunda kendimi artan bir şekilde sorumlu hissediyorum" şeklinde konuştu.

Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aralarındaki ilişkinin bozulduğu yönündeki iddiaları da yalanladı. Macron ile iyi ilişkiler içinde olduklarını vurgulayan Merkel, görüş ayrılıklarına ve roller konusunda farklı anlayışlara rağmen birlikte mücadele ettiklerini belirtti. Bunun daha önceki cumhurbaşkanlarıyla da aynı şekilde olduğunu belirten Merkel, iki ülkenin hep bir şekilde bir uzlaşmaya vardığını kaydetti.

dpa, BW/HT

©Deutsche Welle Türkçe

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