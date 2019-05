Merkel: Türkiye ile müzakereler ucu açık sürdürülüyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel Süddeutsche Zeitung'a Avrupa'nın geleceğiyle ilgili endişelerinden bahsetti ve güncel gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel verdiği mülakatta gazetenin "Manfred Weber, Türkiye ile üyelik müzakerelerini hemen durduracağını söyledi. Siz ise sonlandırmayı sürekli reddettiniz" şeklindeki vurgusuna, Türkiye ile müzakerelerin ucu açık olarak sürdürüldüğü yanıtını verdi. Merkel ancak “Türkiye’nin AB’ye tam üye olmasını hiçbir zaman öngörmediğini” her zaman söylediğini de vurguladı.

Merkel, "Yerel seçimlerden sonra yaşanan güncel gelişmeler, Türkiye'nin üyelik olasılığını artırmadı. Aksine Türkiye'deki gelişmelerin yönü konusunda bir endişe nedeni oluşturuyor. Türkiye’nin AB'ye tam üye olmasını öngörmediğini her zaman söyledim. Müzakereler ucu açık olarak sürdürülüyor. Her zaman bizim için çok önemli olan bu ülkeye yönelik özel ilişkilerden bahsettim. Siyasi etikle ilgili düşünceler birçok noktada farklılıklar gösteriyor ancak buna rağmen ortak çıkarlar söz konusu - Suriye ve İslamcı terörle mücadele konularını düşünelim. Dış politika her zaman değerler ve çıkarların bir karışımıyla yapılır. Burada doğru dengeyi bulmak lazım" şeklinde konuştu.