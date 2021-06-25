Merkel: Türkiye ile stratejik iş birliğini ilerletmeliyiz

Merkel, “Mevcut sorunlar ancak Türkiye ile diyalog yoluyla çözülür” dedi.Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye ile göç konusunda stratejik iş birliğinin önemine bir kez daha vurgu yaptı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün toplanacak AB liderler zirvesi öncesi Alman Meclisi'nde hükümet açıklaması yapan Merkel, AB Komisyonu'ndan Türkiye ile iş birliğinin devamı için somut öneri beklediğini söyledi.

Türkiye'de halihazırda 3 milyon 700 bin Suriyeli sığınmacının yaşadığını ifade eden Merkel, mevcut sorunların ancak Türkiye ile diyalog yoluyla çözülebileceğini vurguladı.

Türkiye ile mülteci mutabakatının genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Almanya Başbakanı, "Türkiye ile hukukun üstünlüğü ve temel haklara saygı konusundaki ciddi farklılıklarımıza rağmen, bu stratejik iş birliğini ilerletmeliyiz" dedi.

Merkel hükümet açıklamasında ayrıca Türkiye ile Gümrük Birliği, sağlık, iklim değişikliği ve terörle mücadele gibi konuları kapsayan diyalog gündeminin sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

2016 yılında Türkiye ile AB arasında varılan mülteci mutabakatı, Türkiye'den Ege Denizi'ni geçerek yasal olmayan yollarla Yunanistan'a giriş yapan Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye iade edilmelerini, buna karşılık AB, Türkiye'ye sığınmacılara yönelik mali destek sağlamasını öngörüyor.

Putin ile doğrudan diyalog önerisi

Eylül ayında yapılacak seçimler sonrasında siyasete veda etmeyi planlayan Merkel, muhtemelen yaptığı son hükümet açıklamasında Rusya ile ilişkilere de değindi. Merkel, AB'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de doğrudan temas kurmasını önerdi. Rusya'yı bir sınama ve kısmen bir tehdit olarak nitelendiren Merkel, AB'nin Rusya ve Çin gibi ülkelere karşı ortak bir tutum içinde olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Brüksel'de AB üyesi 27devlet ve hükümet başkanının katılımıyla düzenlenen iki günlük zirvede Türkiye ve Rusya ile ilişkiler merkezi konular arasında yer alıyor.

AFP,epd/TY,JD

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