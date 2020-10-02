Merkel: Türkiye ile yapıcı ilişki istiyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel Brüksel'deki AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinin ardından açıklama yaptı. Merkel zirvede AB'nin, üye ülkeler Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan’ın haklarını korurken aynı zamanda Türkiye ile yapıcı bir ilişki istediği mesajını açıkça verdiğini belirtti.

Almanya Başbakanı Türkiye ile ilişkilerde öncelikle doğal gaz gerginliğinin yatıştırılmasının önemli olduğunu söyleyerek, "Doğu Akdeniz’deki gerginlikler çözümlenmek zorunda" dedi.

Ankara'ya yönelik atılacak olası adımların mülteci anlaşması bağlamında görülmemesi gerektiğini söyleyen Merkel, "2016 yılındaki AB-Türkiye mülteci anlaşmasının içeriğinde hiçbir şey değişmedi. Şimdi önümüzdeki birkaç ayın gündeminin ne olacağına odaklandık. Bu, yeniden derinlemesine görüşmeler yürütmek için önemli bir yapı taşı“ diye konuştu.

Brüksel'de yapılan iki günlük AB liderler zirvesinin ilk gününde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile yaşadığı gerginlik görüşüldü.