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Merkel: Türkiye ile yapıcı ilişki istiyoruz

02.10.2020 16:10 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel AB üyesi Kıbrıs ve Yunanistan’ın haklarını korurken aynı zamanda Türkiye ile yapıcı bir ilişki istedikleri mesajını verdi.

Merkel: Türkiye ile yapıcı ilişki istiyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel Brüksel'deki AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinin ardından açıklama yaptı. Merkel zirvede AB'nin, üye ülkeler Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan’ın haklarını korurken aynı zamanda Türkiye ile yapıcı bir ilişki istediği mesajını açıkça verdiğini belirtti.

Almanya Başbakanı Türkiye ile ilişkilerde öncelikle doğal gaz gerginliğinin yatıştırılmasının önemli olduğunu söyleyerek, "Doğu Akdeniz’deki gerginlikler çözümlenmek zorunda" dedi.

Ankara'ya yönelik atılacak olası adımların mülteci anlaşması bağlamında görülmemesi gerektiğini söyleyen Merkel, "2016 yılındaki AB-Türkiye mülteci anlaşmasının içeriğinde hiçbir şey değişmedi. Şimdi önümüzdeki birkaç ayın gündeminin ne olacağına odaklandık. Bu, yeniden derinlemesine görüşmeler yürütmek için önemli bir yapı taşı“ diye konuştu.

Brüksel'de yapılan iki günlük AB liderler zirvesinin ilk gününde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile yaşadığı gerginlik görüşüldü.

AB üyesi 27 üye ülke , Ankara'nın doğal gaz arama faaliyetlerinde ısrar etmesi halinde "derhal" yaptırımla karşılacağı uyarısında bulundu. Liderlerin açıklamasında, Ankara'ya "iyi niyetli görüşmelere devam etmesi ve tek taraflı eylemlerden kaçınması" halinde AB ile daha yakın bağlar ve daha iyi ticari ilişkiler kurulabileceği mesajı verdi. Ancak AB'nin gerekli olması halinde Türkiye'ye karşı ekonomik önlemleri de içeren yaptırımları uygulayabileceği uyarısı yapıldı.

Kıbrıs, Belarus'a uygulanması istenen yaptırımlara onay vermek için Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını şart koşuyordu. Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye'ye karşı yapılacak açıklama konusunda ikna olmasından sonra Belarus'a karşı yaptırım uygulanmasına yönelik vetosunu geri çekti.

dpa, rtr / HT,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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